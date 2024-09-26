تقارير: نتنياهو يتراجع عن "تفاهمات" مع واشنطن بشأن مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان

نقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي غربيّ وصفته برفيع المستوى، القول: "الشيء نفسه حدث للأميركيين معه في المفاوضات بشأن صفقة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين المحتجزين) في قطاع غزة".

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تراجع عن "تفاهمات" مع واشنطن، بشأن المبادرة الأميركيّة - الفرنسيّة لوقف إطلاق النار في لبنان.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت" عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، أن تصريح نتنياهو بعد هبوطه في نيويورك، مساء اليوم الخميس، حينما قال: "سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا"؛ يشير في الواقع إلى أنه يتراجع عمّا وصفه التقرير بـ"تفاهمات صامتة" مع الجانب الأميركي.

ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل نتنياهو إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، كان من المفترض أن يعلن نتنياهو بموجبها ترحيبه بالمبادرة.

وأوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، أن الإدارة الأميركية، أرادت أن تنشر اليوم الخميس، المبادرة الأميركيّة - الفرنسيّة لوقف إطلاق النار في لبنان، "بل واتفقت مع نتنياهو على الترحيب بالمقتَرَح علنا؛ لكن في النهاية نتنياهو لم يتطرق إلى المقترَح، بل وانسحب منه".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر دبلوماسية ذكرت أنها شاركت في صياغة المقترح الأميركيّ - الفرنسيّ، أن نتنياهو انسحب من الاتفاقات التي نقلها شفويا إلى الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار بلبنان، "بعد ضغوط سياسيّة مورست عليه في إسرائيل".

وأشار تقرير "هآرتس" إلى أنه "تم إطلاع نتنياهو ومساعده المقرّب الوزير رون ديرمر، بانتظام، يومَي الثلاثاء والأربعاء على الجهود السياسية التي تبذلها الولايات المتحدة وفرنسا، ورحّبا بذلك، ولكن خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، تراجع نتنياهو واتخذ خطا معاكسا تجاه مقترَح وقف إطلاق النار".

وهدد رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، بأن حزبه سينسحب من الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله حول وقف إطلاق نار في لبنان.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسي غربيّ وصفته برفيع المستوى، القول: "الشيء نفسه حدث للأميركيين معه في المفاوضات بشأن صفقة المختطَفين (الرهائن الإسرائيليين المحتجزين) في قطاع غزة".

وذكر المصدر ذاته أن نتنياهو "كان خائفا من الانتقادات الموجَّهة لحكومته، وقام بالتحوّل (بالتراجع) في منتصف الطريق".

نتنياهو: لن نتوقّف

وقال نتنياهو في بيان صدر عنه، مساء الخميس: "أنا هنا في زيارة مهمة للأمم المتحدة... لإيصال كلمة إسرائيل إلى العالم. إنه أمر مهم دائمًا، وهو مهم بشكل خاصّ في هذه اللحظة".

وأضاف: "أثناء الرحلة، أعطيت الإذن بالقضاء على رئيس وحدة الطائرات المسيّرة (بحزب الله) بالإضافة إلى أمور أخرى؛ وقد تمّ القضاء عليه".

وقال نتنياهو: "إن سياستي، ونهجنا واضح: نحن مستمرّون في ضرب حزب الله بكل ما أوتينا من قوّة، ولن نتوقّف حتى نحقّق كل أهدافنا، وفي مقدّمتها؛ عودة سكّان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وفي وقت سابق اليوم، نفى مكتب نتنياهو، الأنباء المتداولة عن وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أنها معلومات "غير صحيحة"؛ وأوضح، في بيان، أن الحديث يدور حول مقترح أميركي-فرنسي، "لم يرد عليه نتنياهو حتى الآن"، وذلك بعدما اقترحت واشنطن وحلفاؤها وقفا لإطلاق النار لمدة 21 يوما، إثر تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ يوم الإثنين الماضي.

كما عبّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية عن رفضهم لوقف إطلاق النار في لبنان ووقف الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، وشددوا على ضرورة استمرار الضربات العسكرية ضد حزب الله إلى حين "تحقيق نصر كامل"، في حين قال مصدر في مكتب رئيس الحكومة إن "هناك ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار بهدف التفاوض"، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.