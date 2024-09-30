الولايات المتحدة تلمح لتنسيق مع إسرائيل في حرب إقليمية

ألمحت الإدارة الأميركية إلى أنها ستقف إلى جانب إسرائيل في حرب واسعة في المنطقة، فيما يكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته أن وجهة إسرائيل نحو توسيع الحرب إلى عدة جبهات إضافة إلى قطاع غزة ولبنان

ألمحت الإدارة الأميركية إلى أنها ستقف إلى جانب إسرائيل في حرب واسعة في المنطقة، فيما يكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته أن وجهة إسرائيل نحو توسيع الحرب إلى عدة جبهات إضافة إلى قطاع غزة ولبنان.

وادعى مسؤول أميركي، في تصريح لشبكة CNN اليوم، الإثنين، أن إدارة بايدن تشعر بالقلق من تخطيط إيران لهجوم في أعقاب اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على الدفاعات.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه يجري إعداد" دفاعات مشتركة" لصد أي هجوم في ظل التغيرات في الموقف العسكري الأميركي.

وتحدث نتنياهو، أول من أمس، عن أن "أياما كبيرة" متوقعة للإسرائيليين، فيما لفت المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن نتنياهو "فقد الاهتمام بالكامل في الاتصالات في الجنوب" في إشارة إلى مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار.

وأضاف هرئيل أن "نتنياهو يدفع ضريبة شفهية بما يتعلق بإعادة المخطوفين، لكن عمليا هو يركز كل اهتمامه على صراع إقليمي متصاعد مع حزب الله وإيران".

ولفت هرئيل إلى أن "نتنياهو يتلقى تشجيعا من قاعدته الانتخابية على خلفية سلسلة النجاحات (الاغتيالات) في لبنان. وبقدر ما يمكن الإدراك حاليا، وجهة نتنياهو نحو المزيد من الهجمات في جميع الجبهات. ووقف إطلاق نار ليس موجودا في رأس أولوياته".

وقالت CNN إن المسؤول الأميركي رفض الإفصاح عن نوع الهجوم المتوقع من إيران أو تحديد التحركات التي يقوم بها الجيش الأميركي.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، مساء أمس، إنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

ويدافع مسؤولو إدارة بايدن أيضًا عن قرارهم بالإعلان عن "اختراق" اقتراح وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بين إسرائيل وحزب الله، والذي تحول بسرعة إلى إحراج للإدارة عندما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستواصل بدلاً من ذلك قصف الجماعة المسلحة اللبنانية.

واعتبر المسؤولون الأميركيون أن إسرائيل "غيرت رأيها" حيال مبادرة أميركية – فرنسية، وبدعم 10 دول، حول هدنة في الحرب، مساء الأربعاء، وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل قررت أن لديها فرصة لاغتيال نصر الله.

وكرر المسؤول الأميركي التأكيد على أن البيان الذي قادته الولايات المتحدة وصدر يوم الأربعاء، حصل على الضوء الأخضر من إسرائيل بعد العمل عليه معًا لعدة أيام.

وفي الأيام الأخيرة، باتت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، متكررة بوتيرة سريعة، بهدف اغتيال قيادات في حزب الله ومنظمات فلسطينية، بينها حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وشنت إسرائيل غارة جوية واسعة على الحديدة في اليمن، وهدد نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بشن غارات جوية في إيران أيضا.