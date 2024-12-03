تقرير: وصول ميليشيات بسورية لسلاح كيميائي سيلزم إسرائيل باستهدافه

الجيش الإسرائيلي يعتبر أن مهاجمة الأسلحة الكيميائية في سورية "سيؤثر على سورية والشرق الأوسط كله، وكذلك وصول الميليشيات إلى وسائل حساسة تشكل تهديدا كبيرا على إسرائيل، وخاصة أسلحة متطورة مثل الصواريخ أيضا"

يهدد الجيش الإسرائيلي بأنه في حال وصول قوات من ميليشيات المعارضة السورية أو من الميليشيات الموالية لإيران إلى مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية، "ستكون إسرائيل ملزمة باستهداف هذه القدرات من خلال عملية عسكرية ستؤثر على سورية والشرق الأوسط كله"، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وتخشى إسرائيل من وصول هذه المليشيات إلى "وسائل حساسة تشكل تهديدا كبيرا على إسرائيل، وخاصة أسلحة متطورة مثل الصواريخ أيضا".

وتم إخراج معظم السلاح الكيميائي من سورية بعد اتفاق بين النظام وجهات دولية بعد الحرب الأهلية، لكن الصحيفة اعتبرت أن "قسما كبيرا من المشروع، وخاصة الخبرة التي تراكمت خلال السنين لا تزال موجودة".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل نقلت رسالة إلى النظام السوري، بواسطة الروس، وطالبته بأن "يصر على سيادته ويطالب إيران بمنع أنشطتها في الأراضي السورية".

ويتابع الجيش الإسرائيلي "بقلق"، حسب الصحيفة، هجوم ميليشيات المعارضة على معاقل النظام السوري، التي بدأت الأسبوع الماضي. وتقدر مصادر استخباراتية إسرائيلية أن "مكانة الرئيس السوري ضعفت، وإيران بدعم روسي تستغل الفوضى كي تدخل عشرات آلاف المسلحين من الميليشيات التي تدعمها"، حسب الصحيفة.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه يتواجد في سورية حوالي 40 ألف عنصر في الميليشيات الإيرانية، الذين يحاول الجيش الإسرائيلي استهدافهم.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي يوميا منطقة الحدود السورية – اللبنانية بادعاء منع محاولات نقل أسلحة إلى حزب الله، منذ بدء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي تتخلله خروقات إسرائيلية خصوصا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من عدم أدلة على أن قوات إيرانية ستستقر في دمشق، إلا أن مسؤولا سياسيا إسرائيليا اعتبر ذلك حقيقة، وادعى أن "إيران بدأت بضخ قوات إلى سورية في محاولة لدعم نظام الأسد وقمع التمرد".

وتعالى تخوف في المستوى السياسي الإسرائيلي مفاده "ألا يتمكن النظام السوري من قمع التمرد، وأن تسيطر منظمات إرهابية عالمية على مناطق محاذية للحدود مع إسرائيل".