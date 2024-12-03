نقل محاكمة نتنياهو إلى تل أبيب وبدء جلسات شهادته الثلاثاء المقبل

لـ"اعتبارات أمنية"؛ المحكمة المركزية في القدس توافق على طلب الشاباك وإدارة المحاكم بنقل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بتهم فساد، إلى تل أبيب، على أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادته يوم الثلاثاء المقبل.

وافقت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، على نقل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية بتل أبيب. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى شهادته بتهم الفساد الموجهة ضده، يوم الثلاثاء المقبل.

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وأوضحت المحكمة أن هذا القرار جاء بناءً على رأي وتوصية "الخبراء المسؤولين عن تأمين رئيس الحكومة، وبعد جلسة تم خلالها تقديم توضيحات من قبل هؤلاء الخبراء" حول ضرورة نقل المحاكمة من القدس إلى تل أبيب نظرا لـ"اعتبارات أمنية".

ولم يتم بعد تحديد وتيرة الشهادات التي من المقرر أن يقدمها نتنياهو أمام المحكمة. وكان الجدول الذي تم تحديده قبل الحرب يشمل عدة جلسات أسبوعية مطولة قد تصل إلى ثلاث جلسات في الأسبوع، بإجمالي 30 جلسة، تستمر لساعات. بعد ذلك، ينتقل إلى مرحلة الاستجواب التي من المتوقع أن تستمر أيضًا لعدة أسابيع.

وأمس، الإثنين، قدم الشاباك وإدارة المحاكم إلى المحكمة المركزية في القدس موقفهما بنقل محاكمة نتنياهو إلى تل أبيب، علما بأن المحكمة كانت قد قررت البدء بالاستماع لشهادة نتنياهو في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بدلا من موعدها الذي كان مقررا أمس.

وكان نتنياهو قد طالب المحكمة بتأجيل جلسات الاستماع إلى شهادته بأكثر من مناسبة بذرائع مختلفة، كان آخرها إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وجاء في طلب نقل محاكمة نتنياهو أنه "بعد أن درسنا التهديدات المختلفة استنادا إلى معلومات ذات علاقة، وبضمنها معلومات وصلت من الجيش الإسرائيلي، واستنادا إلى تقرير مستشار وقاية الذي جرى في الموضوع، فإن موقف الشاباك هو أنه يجب الامتناع عن عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الحكومة، في هذه الفترة، في المحكمة المركزية في القدس، بالرغم من وجود منطقة آمنة في طوابق المبنى".

وأضاف الطلب أنه خلال مداولات بين الشاباك وإدارة المحاكم "تم استعراض معلومات بمستوى ’سري للغاية’ تتعلق بتهديدات على رئيس الحكومة، على إثر حرب ’السيوف الحديدية’، وتضع تحديات تتعلق بحراسته".

وأشار طلب الشاباك إلى أن "إدارة المحاكم أوصت بإجراء المداولات في شهادة رئيس الحكومة في قاعة محصنة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وهذه التوصية مقبولة على الشاباك".