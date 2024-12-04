كاتس: "هناك فرصة حقيقية لدفع صفقة تبادل أسرى مع حماس"

كاتس يقول إن قوة الضغط على حماس تتصاعد، ويدعي أن "هناك فرصة حقيقية لدفع صفقة تبادل أسرى مع حماس"، في حين شدد على أن إسرائيل ستواصل حربها على غزة حتى "تحقيق أهدافها".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الضغط المتزايد على حماس قد يمهّد الطريق للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى. كما كرر أن إسرائيل ستواصل الحرب "حتى تحقيق أهدافها"، مشددا على أن إيران تظل "العدو الرئيسي" وأن إسرائيل ستواصل العمل لمنعها من تحقيق قدرات نووية.

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جاء ذلك خلال زيارة لكاتس إلى قاعدة "تال نوف" الجوية، برفقة قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، وقادة آخرين؛ بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن. وخلال الزيارة، استعرض القادة أمام كاتس "القدرات الدفاعية والهجومية لسلاح الجو وإنجازاته، والتقنيات والطائرات المستخدمة في الحرب".

إيران

وخلال حديثه مع الجنود النظاميين والاحتياطيين في السرب 133، أشاد كاتس بقدرة سلاح الجو على شن هجمات في لبنان وغزة واليمن وحتى إيران. وقال: "نحن في خضم الحرب، وإيران هي عدونا الرئيسي - رأس الأفعى. لقد ألحقنا أضرارًا جسيمة بأذرعها المنتشرة في كل مكان؛ بعضها تم سحقه والبعض الآخر أصيب بأضرار بالغة، بما في ذلك إيران نفسها".

وأضاف: "نشهد ذلك يوميًا؛ يستغرق الأمر وقتًا بالنسبة لهم لفهم حجم الخسائر التي تكبدتها أذرعهم، وما الذي أضر بهم، وما الذي حُرموا منه. سنواصل العمل لتحقيق الهدف الأساسي: حرمان إيران من القدرة النووية، وهو شرط أساسي لمنعها من امتلاك قدرات تدميرية تهدد إسرائيل".

لبنان

وفي ما يتعلق بالوضع في لبنان، ادعى كاتس أن وقف إطلاق النار هناك جاء نتيجة "الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله"، مشيرًا إلى أن سلاح الجو لعب دورًا محوريًا في العمليات، حيث كان "شريكًا في استخدام الوسائل التكنولوجية، وفي جميع التطورات اللاحقة، وصولًا إلى استهداف (الأمين العام لحزب الله، حسن) نصر الله وما تبعه من عمليات".

وختم بالقول: "هذا هو السبب الوحيد الذي يمنح إمكانية لعودة الهدوء إلى الشمال، ما يتيح عودة السكان واستعادة الأمن. نحن في مرحلة اختبار، ولن نتسامح مع أي انتهاكات"، مشيرا إلى الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وقال: "لن نتنازل عن هذه الأشياء".

غزة

وبشأن الحرب على غزة، قال كاتس: "بفضل العمليات المكثفة التي تشاركون فيها، وكذلك بفضل تحقيق الردع ضد إيران وما يحدث في لبنان وفي جميع الأماكن الأخرى، يتزايد الضغط على حماس. هناك فرصة حقيقية هذه المرة لدفع صفقة لإعادة الأسرى، ونحن نعمل على تحقيق هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة".

واختتم كاتس تصريحاته قائلا: "من المفهوم ضمنا أنه في المستقبل، لا يمكن لحماس أن تسيطر على غزة، وهذا أمر واضح بسبب ما حدث وبسبب ما قد يحدث. لن نوقف الحرب حتى نعيد جميع الأسيرات والأسرى، وحتى نحقق الأهداف".