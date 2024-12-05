ساعر لبلينكن: "إسرائيل ترى فرصة لدفع صفقة تبادل أسرى"

وزير الخارجية الإسرائيلي، ساعر، يبلغ نظيره الأميركي، بلينكن، بأن إسرائيل ترى فرصة جدية لإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى. الجانبان ناقشا الأوضاع في لبنان وسورية وغزة خلال لقائهما.

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال لقائه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تعتبر أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لدفع الجهود نحو إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

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جاء ذلك في خلال لقاء جمع بين ساعر وبلينكن، أعرب خلاله وزير الخارجية الإسرائيلي عن "شكر إسرائيل لدعم الولايات المتحدة المستمر خلال الحرب". ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في لبنان وسورية وقطاع غزة.

وأكد ساعر لبلينكن أن "إسرائيل ترى فرصة لدفع صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة)"، مدعيا أن حكومة بنيامين نتنياهو "جادة في نيتها دفع مثل هذه الصفقة".

وخلال الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى صفقة محتملة تشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وتبادلًا للأسرى، وفيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن المقترح مصري وقد قُدم لإسرائيل، ذكرت أخرى أنه اقتراح إسرائيلي قُدم إلى مصر.

يأتي ذلك في محادثات سرية تجري حاليًا بعد فترة طويلة من الجمود، ويتضمن المقترح الذي يتم بحثه، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وقف إطلاق النار في غزة لفترة تتراوح بين شهر وشهرين وفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية وجهات أوروبية.

وعلى صلة، نقل "العربي الجديد" عن مصادر في القاهرة أن حركات المقاومة الفلسطينية أظهرت مرونة في التعامل مع بعض النقاط التي كانت تمثل عقبة أمام اتفاقات سابقة، والتي كان نتنياهو قد استخدمها لنسف هذه المحاولات.

ووفقا للصحيفة، قدمت حماس تسهيلات بشأن مدة انسحاب إسرائيل من غزة. كما أفادت بأن المخابرات المصرية أعدت مسودة جديدة لتفكيك مخاوف نتنياهو بشأن تحالفه الحكومي، مما يفتح المجال لاتفاق طويل الأمد يمكن تسويقه داخل الحكومة الإسرائيلية.