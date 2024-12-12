الكنيست يصادق على خصم أتعاب محامي الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين من مستحقات المقاصة

الهيئة العامة للكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل الحكومة الإسرائيلية للدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية لدى تمثيل أسرى فلسطينيين اعتقلوا في أحداث 7 أكتوبر أو الحرب على غزة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تمويل الحكومة الإسرائيلية للدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية لدى تمثيل مشتبه أو متهم أو مدان بالمشاركة في القتال ضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.

وأيد مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية وأعضاء كنيست آخرون، 26 عضو كنيست وعارضه 4 أعضاء كنيست.

ويقضي القانون بتحديد راتب محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، للدفاع عن متهمين أو مدانين بمخالفات أمنية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو خلال الحرب على غزة، وأن يتم خصمها من مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية.