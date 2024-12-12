رصد مسيرة في جنوب البلاد واعتراض جسم جوي فوق إيلات

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه هي الطائرة المسيرة الثانية التي تدخل الأجواء الإسرائيلية بغضون ساعات، ويرجح إطلاق المسيرات من اليمن أو العراق.

حاول سلاح الإسرائيلي، صباح الخميس، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من الشرق واخترقت المجال الجوي في البلاد، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطقة واسعة في جنوب البلاد، خاصة في مستوطنات "غلاف غزة" وعسقلان ومنطقة أسدود.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم "تفعيل صافرات الإنذار في منطقة عسقلان ونيتفوت والنقب الغربي وسديروت ومستوطنات غلاف غزة، وذلك خشية تسلل طائرة مسيرة معادية على ما يبدو أطلقت من الشرق".

وفي السياق، بلغ عن اعتراض جسم جوي في سماء مدينة إيلات دون تفعيل صافرات الإنذار، حيث يرجح أن يكون الحديث عن مسيرة أطلقت من الشرق.

وفي ساعات الصباح الباكر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتراض سلاح الجو طائرة مسيرة تم إطلاقها من جهة الشرق. لكن دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه هي الطائرة المسيرة الثانية التي تدخل الأجواء الإسرائيلية بغضون ساعات، ويرجح إطلاق المسيرات من اليمن أو العراق.

والإثنين الماضي، اندلع حريق في بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة "يفنة" جنوب تل أبيب، وذلك على ما يبدو جراء سقوط طائرة مسيرة في المكان، دون أن يتم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن التحقيق الأولي أظهر بأن المسيرة أطلقت من اليمن وتسللت من جهة البحر بمنطقة أسدود، وقد جرى رصدها من قبل المنظومة الجوية ثم جرى الدفع بطائرة حربية لاعتراضها إلا أنه جرى فقدان آثارها.

أعلن الحوثيون، مساء الثلاثاء، تنفيذ عدة عمليات عسكرية استهدفت أهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان، بالإضافة إلى 3 سفن ومدمرتين أميركية في ما قالوا إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".