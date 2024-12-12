سموتريتش: لو لم نكن بالكابينيت لتوقفت الحرب على غزة منذ فترة

"أعتقد أنه ينبغي إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، رغم أن هذا ليس جزءا من أهداف الحرب. ولا أذكر أنه كان للصهيونية الدينية في السنوات الأخيرة تأثير لهذه الدرجة على الأمن والاقتصاد، وعلى الهوية اليهودية والقيم"

جثمين شهداء في المستشفي الأهلي، اليوم، جراء قصف إسرائيلي (Getty Images)

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، أنه لو لم يكن عضوا في الكابينيت السياسي – الأمني لتوقفت الحرب على غزة، وكرر تصريحات سابقة له حول تأييده للاستيطان في قطاع غزة.

وقال سموتريتش خلال "مؤتمر التربية والتعليم القومي" الذي تنظمه صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية والمعاهد الدينية التابعة للصهيونية الدينية، إنه "من دون وجودنا في الكابينيت، لتوقفت الحرب منذ فترة".

وأضاف أنه "لا أذكر أنه كان للصهيونية الدينية في السنوات الأخيرة تأثير لهذه الدرجة على الأمن والاقتصاد، وعلى الهوية اليهودية والقيم".

وحول خطط الاستيطان في قطاع غزة، قال سموتريتش إنه "أعتقد أنه ينبغي إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، رغم أن هذا ليس جزءا من أهداف الحرب".

وتابع أن "أهداف الحرب ينبغي أن تكون محل إجماع. وكلما مر الوقت وبدأ يتناولون اليوم التالي، فإنني أفكر أيضا بما ينبغي فعله في اليوم التالي".

وأضاف فيما يتعلق بتبادل الأسرى أن "إعادة المخطوفين هي مهمة هامة جدا. والمخطوفون سيعودون عندما ننتصر".

وفيما يتعلق بمقترح دخول السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح، ادعى سموتريتش أن "السلطة الفلسطينية هي هيئة داعمة للإرهاب، ولن ندخلها إلى غزة"، وأردف أنه "لا يوجد أي موافقة على الانسحاب من (محور) فيلادلفيا، ويحظر إضعاف إنجازات الحرب".