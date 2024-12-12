ضابط إسرائيلي: لو كنت رئيس الحكومة لتناثر رأس هليفي خلال ثانية

الضابط في الاحتياط عوفر فينتر يقول خلال مقابلة إن نتنياهو طلب تعيينه سكرتيرا عسكريا له، وأن رئيس أركان الجيش رفض* مكتب نتنياهو: حدث خطير، هليفي يخضع للمستوى السياسي* الجيش: هليفي لم يقل المنسوب إليه

قال الضابط برتبة عميد في قوات الاحتياط، عوفر فينتر، المعروف بتطرفه، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، استدعاه إلى محادثة قبل شن الحرب على غزة بخمسة أيام، وأوضح له أنه لا يوافق على تعيينه سكرتيرا عسكريا لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأضاف فينتر، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، إن هليفي "قال إنه ’أعتقد أنك ليس ملائما. وأجريت مشاورات في هيئة الأركان العامة وتفكيرك الإستراتيجي ليس ملائما لنا في هيئة الأركان العامة’".

وحسب فينتر، فإن نتنياهو طلب تعيينه سكرتيرا عسكريا، بينما طلب هليفي منه أن يتسرح من الجيش "بموافقة وزير الأمن" السابق، يوآف غالانت، وأن هليفي أضاف أنه "عدا ذلك، أعتقد أن طلب رئيس الحكومة ليس موضوعيا".

وهاجم فينتر هليفي خلال المقابلة، قائلا إنه "لو كنت رئيس الحكومة، أو أحدا آخر، مثل أريئيل شارون، لتناثر رأسه (رأس هليفي) خلال ثانية. من أنت أصلا أيها الوقح؟ اعتبار رئيس الحكومة ليس موضوعيا؟ من أنت أصلا؟ أنت رئيس هيئة أركان مرتبك. وأنت تخضع لرئيس الحكومة والمستوى السياسي".

وجاء في تعقيب مكتب نتنياهو أنه "إذا كانت أقوال العميد في الاحتياط عوفر فينتر صحيحة، فإن هذا أمر خطير. ففي دولة ديمقراطية، رئيس هيئة الأركان العامة خاضع للمستوى السياسي وعليه الاحتفاظ بآرائه السياسية أو الشخصية لنفسه".

وحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن "الأمور المنسوبة لرئيس هيئة الأركان العامة من جانب العميد عوفر فينتر لم تُقل. واللقاء المذكور موثق في مكتب رئيس هيئة الأركان العامة".