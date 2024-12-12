نتنياهو لسوليفان: سنسيطر على المنطقة العازلة لحين تشكيل قوة فعالة في سورية

نتنياهو يقول إن إسرائيل ستواصل سيطرتها على المنطقة العازلة مع سوريةحتى تشكيل قوة فعالة قادرة على تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان.

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على أن إسرائيل ستواصل سيطرتها على المنطقة العازلة مع سورية حتى "يتم تشكيل قوة فعالة تعمل على تطبيق" اتفاقية فض الاشتباك وفصل القوات الموقعة عام 1974.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في القدس، ناقشا خلاله المستجدات على الساحة الإقليمية، مع التركيز على التطورات في سورية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن "نتنياهو أكد خلال الاجتماع أن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لحماية أمنها من أي تهديد، ولذلك أمر الجيش الإسرائيلي بالسيطرة المؤقتة على المنطقة العازلة في سورية حتى يتم تشكيل قوة فعالة تطبق اتفاقية فصل القوات لعام 1974".

كما ذكر البيان أن نتنياهو "شدد على على ضرورة تقديم المساعدة للأقليات في سورية ومنع الأنشطة الإرهابية ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية"، في حين كانت التقارير الإسرائيلية قد أشارت إلى أن سوليفان سيناقش مع نتنياهو التطورات المتعلقة بالمفاوضات بشأن غزة، إلا أن البيان لم يأت على ذكر هذا الملف.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد وهروب الأخير إلى روسيا، فجر يوم الأحد الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سورية، في انتهاك صارخ لسيادتها، وقالت إن هجماتها أسفرت عن تدمير معظم المقدرات العسكرية السورية والأسلحة الإستراتيجية.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض القوات مع سورية لعام 1974، وانتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية، والسيطرة على المواقع الإستراتيجية في المنطقة بما شمل اقتحام عدد من القرى والبلدات في ريف القنيطرة وتهجير الأهالي قسرا.