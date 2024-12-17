الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك رفح

قتل الضابط والجندي فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، في كمين تعرضوا له في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي (35 عاما) من مستوطنة "موديعين ريعوت"، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107، لواء "الناحال"، كما قتل جندي آخر جراء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء.

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وقتل الضابط والجندي فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، في كمين تعرضوا له في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

بالإضافة إلى مقتل الضابط والجندي في معارك رفح، أصيب جنديان آخران بجروح متوسطة، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود وقعوا في الكمين عقب انهيار مبنى تم تفخيخه مسبقا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس نصب الكمائن وعملياتها ضد القوات الإسرائيلية، مستهدفة الآليات العسكرية والجنود وموقعة فيه خسائر وإصابات مباشرة.