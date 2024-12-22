تقرير: إسرائيل تدرس إصدار تحذير سفر إلى مصر

تدرس أجهزة الأمن الإسرائيلية إصدار تحذير للمواطنين من السفر إلى مصر بمناسبة اقتراب عيد "الأنوار" اليهودي، في ظل وجود "تحذيرات ومخاوف من محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين"، بحسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، صباح اليوم، الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية المعنية نقلت رسالة إلى الجانب المصري وطالبت بضرورة تعزيز قواتها الأمنية لحماية الإسرائيليين في ظل "التهديدات" المزعومة.

ووفقًا لمجلس الأمن القومي، فإن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الجهات التي اغتالت الحاخام تسفي كوغان في الإمارات، تعمل على التخطيط لعمليات إضافية".

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد شدد، قبل أسبوعين، تحذيرات السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف. في الوقت ذاته، تم رفع تحذير السفر إلى البرازيل باستثناء منطقة "مثلث الحدود" بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.

وتم رفع مستوى تحذير السفر إلى أرمينيا إلى المستوى الثاني، الذي يعني "تهديدًا محتملا"، بادعاء "تصاعد التهديدات الموجهة ضد الإسرائيليين واليهود من قبل جهات إرهابية".

وفي ما يتعلق بجزر المالديف، فقد تم رفع التحذير فيها من المستوى الثاني إلى المستوى الثالث، الذي يعني "تهديدًا متوسطًا".

كما تم مؤخرًا تشديد تحذير السفر إلى تايلاند، وهي وجهة سياحية مفضلة لدى الإسرائيليين خلال فصل الشتاء.