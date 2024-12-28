نتنياهو سيخضع الأحد لعملية لاستئصال البروستاتا

ذكر مكتبه، أن نتنياهو سيخضع غدا الأحد لعملية من أجل إزالة البروستاتا، مشيرا إلى أنه سيقوم بالإدلاء بتفاصيل إضافية في وقت لاحق.

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لعملية الأحد لاستئصال البروستاتا؛ حسبما أعلن مكتبه مساء السبت من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية.

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وجاء عن مكتبه، أن "رئيس الحكومة خضع لفحص في مستشفى ’هداسا’، تبين خلاله وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن ورم حميد في البروستاتا".

وأضاف "منذ الأربعاء وعلى مدار أيام تلقى رئيس الحكومة علاجا بالمضادات الحيوية حتى التخلص من الالتهاب".

وذكر مكتبه، أن نتنياهو سيخضع غدا الأحد لعملية من أجل إزالة البروستاتا، مشيرا إلى أنه سيقوم بالإدلاء بتفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ولفت مكتب نتنياهو إلى أن جلسة الحكومة غدا ستنعقد كالمعتاد.