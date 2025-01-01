إطلاق صاروخين من وسط غزة على جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقذوفين" أطلقا ليل الثلاثاء-الأربعاء من وسط قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل لم يسفرا عن إصابات، إذ اعترضت دفاعاته أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، صاروخين نحو منطقة النقب الغربي مع بداية العام الجديد 2025، حيث تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقذوفين" أطلقا ليل الثلاثاء-الأربعاء من وسط قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل لم يسفرا عن إصابات، إذ اعترضت دفاعاته أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وقال الجيش في منشور على تطبيق تلغرام إن صافرات الإنذار دوت عند منتصف الليل في منطقة النقب الغربي، بعد “رصد عبور مقذوفين إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنه "تم بنجاح اعتراض أحد هذين المقذوفين، بينما سقط الثاني في منطقة غير مأهولة".

وكانت إسرائيل أعلنت أيام السبت والأحد والإثنين أنها تعرضت لقصف من قطاع غزة لم يخلف خسائر، إذ إن كل المقذوفات الصاروخية التي أطلقت باتجاهها تم اعتراضها بنجاح أو سقطت في مناطق غير مأهولة.

ومنذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2024، تركز إسرائيل عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في هذه المنطقة.

واندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب.

واستشهد أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.