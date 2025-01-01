الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أسلحة بعملية كوماندوز بسورية في أيلول

حسب الجيش، مروحيات إسرائيلية نقلت القوات إلى منطقة مركز الأبحاث العسكرية في المصياف، دمرت وفجرت المركز العسكري السوري، "الذي تصنع فيه أسلحة متطورة ودقيقة للإيرانيين"، فيما قصفت طائرات حربية مناطق محيطة بالمركز

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، أن قوات كوماندوز، من وحدة "شَلْداغ" والوحدة 669 التابعة لسلاح الجو، نفذت عملية عسكرية سرية في مركز الأبحاث العسكرية في منطقة المصياف السورية، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هدف العملية العسكرية تدمير "عن كثب" للمركز الواقع تحت سطح الأرض.

وأضاف أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية نُقلت بمروحيات، التي هبطت في الأراضي السورية، وأنزلت قوات "شلداغ"، وأن هذه القوات دمرت وفجرت المركز العسكري السوري، "الذي تصنع فيه أسلحة متطورة ودقيقة للإيرانيين".

وتابع الجيش الإسرائيلي في بيان أن "القوات صعدت إلى المروحيات بعد وقت قصير وعادت إلى إسرائيل وانتهت المهمة بنجاح، في الوقت الذي نفذ فيه سلاح الجو هجمات كثيرة حول المنطقة".