الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ من اليمن جرت محاولات اعتراضه

وفقا لطواقم الإسعاف في إسرائيل أصيب 12 مواطنا خلال هروبهم إلى الملاجئ و9 مواطنين جراء القصف الصاروخي من اليمن.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه جرت محاولات اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتم تفعيل صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت لاحق، أنه متابعة للإنذارات تم رصد إطلاق صاروخ واحد من اليمن حيث جرت محاولات اعتراض يتم فحص نتائجها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه سقطت شظايا صواريخ في منطقة مستوطنة "موديعين" بالقرب من القدس.

وأفادت طواقم الإسعاف في إسرائيل بإصابة 12 شخصا خلال هروبهم إلى الملاجئ و9 آخرين جراء الهلع جراء القصف الصاروخي من اليمن.