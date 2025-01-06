إصابة مباشرة لمبنى بسديروت جراء رشقة صاروخية من غزة

أطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية من منطقة بيت حانون، حيث سقطت قذائف صاروخية في منطقتي "شاعر هنيغف" وسديروت، بينما سجلت إصابة مباشرة لمبنى في سديروت، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

أطلقت رشقة صاروخية ظهر اليوم الإثنين، من قطاع غزة تجاه بلدة سديروت جنوب البلاد، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر والتسبب له بأضرار.

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وأطلقت كتائب القسام رشقة صاروخية من منطقة بيت حانون، حيث سقطت قذائف صاروخية في منطقتي "شاعر هنيغف" وسديروت، بينما سجلت إصابة مباشرة لمبنى في سديروت، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة سديروت، جراء إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، حيث أصابت قذيفة صاروخية مبنى بشكل مباشر.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن أحد الصواريخ التي أطلقت من شمال قطاع غزة، سقطت في فناء منزل مبعوث حركة "حاباد"، الحاخام حنانئيل بيزم، وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض منزله للصواريخ.

وذكرت بلدية سديروت في بيان لها أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة، وتم اعتراض أحدها بنجاح، وسقط صاروخ على مبنى، بينما ما زالت عمليات البحث جارية عن الصاروخ الثالث الذي سقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة، حيث لحقت أضرار بالممتلكات.

ودوت صافرات الإنذار في سديروت و"أفيفم" و"نير عام" بعد إطلاق الرشقة الصاروخية من القطاع، وخلال القصف، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 68 عاما وهي في طريقها إلى المنطقة المحمية. وقام المسعفون بنقلها وهي في حالة طفيفة إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان للعلاج.

ووصل إلى مكان سقوط القذائف الصاروخية عناصر من الشرطة وطواقم من خبراء المتفجرات، ودعت الشرطة السكان إلى البقاء في المناطق المحمية وتجنب الوصول إلى مواقع سقوط الصواريخ، وعدم الاقتراب أو لمس شظايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اعترضت القوات الجوية صاروخا واحدا، وسقط صاروخ واحد في مدينة سديروت، وسقط آخر في منطقة مفتوحة".

يذكر أنه أمس الأحد، وبعد تسعة أيام متتالية، لم يتم إطلاق أي إنذار في "غلاف غزة"؛ بسبب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع. بالأمس، انفجرت قذيفة هاون في معبر بيت حانون "إيريز" وسقطت بالقرب من مجمع معبر الشاحنات.

ويأتي إطلاق الرشقات الصاروخية، وذلك على الرغم من العلمية العسكرية المتواصلة للجيش الإسرائيلي في منطقة بيت حانون الواقعة شمال قطاع غزة.