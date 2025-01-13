"هند رجب" تطالب باعتقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة أثناء وجوده في إيطاليا

منظمة "هند رجب" تقدم طلبًا قضائيًا لاعتقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، خلال وجوده في إيطاليا، في خطوة غير مسبوقة لملاحقة ضابط إسرائيلي برتبة لواء. يأتي ذلك وسط اتساع الملاحقات القضائية الدولية ضد الجنود المتورطين بجرائم حرب.

عليان، في جولة سابقة في حاجز قلنديا، من صفحة المنسق في "فيسبوك"

طلبت منظمة "هند رجب"، التي تنشط في ملاحقة جنود الجيش الإسرائيلي المتورطين بجرائم حرب بحق الفلسطينيين، من السلطات الإيطالية اعتقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، غسان عليان، أثناء زيارته السرية لإيطاليا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت المنظمة إن "عليان متواجد في إيطاليا بشكل سري، وقد قدمنا طلبًا لاعتقاله". وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها طلبًا لاعتقال ضابط إسرائيلي يحمل رتبة لواء، علما بأن عليان مسؤول عن تنسيق أعمال الاحتلال في الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك فيما تتزايد الملاحقات القضائية الدولية ضد جنود إسرائيليين؛ بسبب تورطهم في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وجرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وفي 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، رصدت هيئة البث العام الإسرائيلية، في تقرير، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى "تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط".

وقالت إنه جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى القضائية في الدول المعنية "دون تسجيل أي اعتقالات". ولم تحدد هيئة البث أسماء الدول المعنية، فيما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن الدول تشمل جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.

وقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، في الأسبوع الماضي، شكوى لدى السلطات السويدية ضد عسكري احتياط إسرائيلي مُقيم على أراضيها، بتهمة المشاركة في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتتخذ مؤسسة "هند رجب" من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2024. وتقول المؤسسة إنها "مكرسة بشكل أساسي للسعي إلى تحقيق العدالة، ردا على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان".

والطفلة هند، التي تحمل المنظمة اسمها، استشهدت وهي في الخامسة من عمرها عندما استهدفت غارة إسرائيلية سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2024.

ومن خلال متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رصد شكاوى قدمتها المؤسسة إلى محاكم في دول عديدة ضد جنود إسرائيليين بشبهة بارتكاب جرائم حرب بغزة.

وتتبع المؤسسة تحركات الجنود الإسرائيليين، وتستعين بمقاطع فيديو وصور نشروها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال مشاركتهم في حرب الإبادة بغزة، وباتت أدلة إدانة ضدهم.

كمثال على أنشطتها، كشفت المؤسسة أن جنديًا من كتيبة الهندسة القتالية 601 نشر صورة عبر "إنستغرام" في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، يظهر فيها داخل منزل بغزة، كان ملكًا لعائلة فلسطينية قضت أو نزحت أثناء الإبادة الجماعية.

وفي الصورة "يظهر الجندي وهو يقف داخل منزل في غزة كان ذات يوم ملكا لعائلة فلسطينية قُتلت أو نزحت أثناء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل. أبرزت الصورة التي تمثل عرضا مرعبا للإفلات من العقاب، دور الجندي في الإبادة الجماعية التي شهدتها غزة".

وأوضحت أنه "في هذا العام، بينما يسافر الجندي إلى تايلاند للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مرة أخرى، يبدو العالم مختلفا تماما لديه، فقد اكتشفت مؤسسة هند رجب (...) وجوده في تايلاند وتصرفت بحزم".

المؤسسة أفادت بأنها "رفعت دعوى ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وطلبت رسميا من السلطات التايلاندية اعتقاله".

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت هذه المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويتضمن موقع المؤسسة قضايا تم رفعها ضد جنود إسرائيليين في دول بينها البرازيل وتايلاند وهولندا وسريلانكا وفرنسا.

وخشية ملاحقة جنوده بالخارج، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قرارا بإخفاء هويات جميع الضباط والجنود المشاركين في أنشطة قتالية عملياتية؛ ودخلت هذه السياسة حيز التنفيذ على الفور، وتسري على جميع الأفراد من رتبة عميد وما دون.

ويشمل القرار آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، بما في ذلك قادة الكتائب والفرق والألوية الذين ظهروا في مقابلات إعلامية متكررة. كما عزز قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية جهوده لحماية الضباط والجنود قبل أي ظهور إعلامي.