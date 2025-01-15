سموتريتش يهدد: بقاء "الصهيونية الدينية" في الحكومة مشروط باستئناف الحرب على غزة

اشترط وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بقاء حزبه "الصهيونية الدينية" في الحكومة باستئناف الحرب على غزة بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. ورغم وصفه الاتفاق بـ"الخطير على الأمن القومي"، أكد سموتريتش أنه لن ينسحب من الحكومة حاليًا، مطالبًا بتدمير حماس.

انتقد وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، مساء الأربعاء، الاتفاق المزمع عرضه على الحكومة بشأن تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة، واصفًا إياه بأنه "اتفاق سيئ وخطير على الأمن القومي لإسرائيل".

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وتعتبر تصريحات سموتريتش التي جاءت في بيان رسمي صدر عنه، تأكيد من جانبه أنه لا يعتزم الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة، رغم معارضته للاتفاق، مشددا على أن بقاءه في الحكومة مشروط باستئناف الحرب على غزة.

وشدد سموتريتش، في بيان رسمي، على أن حزبه يعارض الاتفاق بشدة، مشيرًا إلى أن الصفقة "تقوض الإنجازات التي تحققت خلال الحرب، والتي دفع ثمنها أبطال هذا الشعب بأرواحهم، وستكلفنا دماءً كثيرة مستقبلًا"، على حد تعبيره.

وأضاف "لن نصمت. شرطنا الواضح للبقاء في الحكومة هو ضمان العودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وبحجم كامل، وبصيغة جديدة تضمن النصر الكامل، بما في ذلك تدمير حركة حماس وإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم"، بحسب ما جاء في البيان.

وقال سموتريتش إنه أجرى محادثات مكثفة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أن "رئيس الحكومة يعلم تمامًا ما هي المطالب التفصيلية لحزب الصهيونية الدينية"، مضيفًا أن "الكرة الآن في ملعبه".

وتشمل شروط سموتريتش التعهد بأن تستأنف إسرائيل الحرب على غزة بعد اليوم الـ42 للصفقة "إذا لم يسقط حكم حماس"؛ والتعهد بإنهاء مهمة تدمير حماس؛ والعودة إلى القتال بشكل مكثف مع أدوات أخرى؛ وتقليص المساعدات الإنسانية؛ والسيطرة على منطقة في قطاع غزة للأبد؛ وتنفيذ عمليات لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة.