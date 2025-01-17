مكتب نتنياهو: توصل فريق المفاوضات إلى اتفاق لتبادل الأسرى

أفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر، فجر الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تلقى تحديثًا من فريق المفاوضات يفيد بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الصفقة. وطولب بعقد اجتماع للكابينت الجمعة، وبعده اجتماع للحكومة لإقرار الاتفاق.

أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، حيث تم توقيع الاتفاق بشكل رسمي في الدوحة بحضور ممثلين عن إسرائيل، وحركة حماس، والولايات المتحدة وقطر.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، صباح اليوم الجمعة الساعة 10:15، ويليه اجتماع الحكومة للمصادقة على الصفقة.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر، فجر الجمعة، أن نتنياهو، تلقى تحديثًا من فريق المفاوضات يفيد بالتوصل إلى تفاهمات بشأن الصفقة. وطولب بعقد اجتماع للكابينت الجمعة، وبعده اجتماع للحكومة لإقرار الاتفاق.

ووفقا لبيان مكتب نتنياهو، تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، وأصدر المنسق المسؤول عن الأسرى والمفقودين توجيهات بالاستعداد لاستقبال الأسرى العائدين.

في وقت سابق من مساء، الخميس، أفاد مصدر أميركي بأنه تم حل الخلافات الأخيرة حول صفقة الأسرى. كما ذكرت مصادر أنه تم الاتفاق على التعديلات الأخيرة في الصفقة، وتم توقيعها من قبل جميع الأطراف.

وستغادر بعثة أمنية إسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى القاهرة لإجراء التنسيقات المتعلقة بتنفيذ صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن البعثة ستضم كبار المسؤولين من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي.

وفقًا للاتفاق السابق، سيتم إخراج الأسرى عبر معبر رفح إلى مصر، ومن هناك يتم نقلهم إلى إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي إن البعثة الأمنية في القاهرة ستناقش أيضًا قضايا أخرى، منها إعادة فتح معبر رفح لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة وإدخال المساعدات الإنسانية كما نص عليه الاتفاق.