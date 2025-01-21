تقرير: درعي زار الإمارات لبحث "تعزيز العلاقات" ومناقشة "ملف غزة"

تقرير إسرائيلي يفيد بأن رئيس حزب "شاس"، درعي، زار أبوظبي، حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لمناقشة مرحلة ما بعد الحرب على غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار. تأتي الزيارة رغم عدم شغل درعي أي منصب رسمي.

أجرى رئيس حزب "شاس" الحريدي، أرييه درعي، زيارة سرية إلى أبوظبي، حيث التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن زيارة درعي إلى الإمارات أُجريت بشكل علني، على الرغم من عدم صدور أي بيانات رسمية عن الجانبين، فيما أفاد مراسلها السياسي بأن الزيارة كانت سرية وغير مُعلنة.

وتطرق درعي للزيارة في بيان أصدره عقب نشر التقرير، مشيرًا إلى أنه تلقى الدعوة من الجانب الإماراتي "قبل أكثر من عام، إلا أن اندلاع الحرب حال دون تنفيذها في حينه".

وتابع "الآن، ومع التهدئة النسبية في القتال، زار درعي الإمارات بهدف تعزيز العلاقات وتعميقها، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية مع كبار المسؤولين المحليين".

وبحسب التقرير، ناقش درعي مع وزير الخارجية الإماراتي قضايا تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب على غزة، بما في ذلك سبل إعادة إعمار القطاع ومواصلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

ورغم أن درعي لا يشغل أي منصب رسمي، إلا أن زيارته، حسب التقرير، جاءت بدعوة من الجانب الإماراتي، نظرًا لعلاقته الوثيقة برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتأثيره على صنع القرار في تل أبيب.

ومطلع الشهر الجاري، ذكرت وكالة "رويترز" أن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة، المشاركة في إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع، في محادثات سرية تدرس كذلك "إصلاح السلطة الفلسطينية".

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين ومسؤولين غربيين أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى، على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة، حتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة، كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق.

وأشار الدبلوماسيون والمسؤولون الذين تحدثوا لوكالة "رويترز" إلى أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل، ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة، ولم تقم أي حكومة بتبنيها.

وقالت المصادر إن أبو ظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.

وفي السابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، زار وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، الإمارات، حيث اجتمع بنظيره الإماراتي، وبحثا "التطورات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية".