الاحتلال نصب الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بناء على طلب سموتريتش

الجيش الإسرائيلي وأجهزة أمنية أخرى عارضوا نصب الحواجز، بينما ادعى سموتريتش أن الحواجز تعزز شهور المستوطنين بالأمن، واتخذ القرار في الكابينيت بنصبها بعدما أيد نتنياهو وكاتس موقف سموتريتش

نصب الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الحواجز العسكرية في أنحاء الضفة الغربية، والتي تسببت بازدحامات مرورية هائلة وإذلال الفلسطينيين، جاء بناء على طلب وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي ادعى أن نصب الحواجز يمنح "شعورا بالأمن".

واعترض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، على نصب عدد كبير من الحواجز، لكن تقرر نصب عدد كبير من الحواجز بعد تأييد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، لموقف سموتريتش، وفقا ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وقدم هليفي موقف الجيش حيال نصب الحواجز خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أول من أمس، وقال إن نصب الحواجز خطوة غير صحيحة لثلاثة أسباب، وأن السبب الأول هو أن هذه خطوة من شأنها أن تدفع فلسطينيين غير ضالعين في العمليات المسلحة إلى تشجيع عمليات كهذه.

وأضاف هليفي أن حواجز عسكرية كهذه تجعل القوات الإسرائيلية مستهدفة بشكل أكبر، والسبب الثالث، الذي وصفه بالأهم، هو أن حجم القوات مقلص، واعتبر أن "الأصح هو نقل القوات إلى عمليات هجومية وليس دفاعية".

بدوره، ادعى سموتريتش أن "الواقع يدل على أنه عندما كانت الشوارع مغلقة بعد 7 أكتوبر لم تكن هناك عمليات مسلحة في يهودا والسامرة. وعندما لا تكون هناك حواجز، سيتمكن العدو من نقل أسلحة".

وبعد تأييد نتنياهو وكاتس لموقف سموتريتش، اتخذ القرار بنصب الحواجز، التي بطبيعة الحال أثارت توترا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الذين يضطرون إلى البقاء في الشوارع لساعات طويلة بسبب ازدحامات المرور.

وأضاف "واينت" أن الموقف الذي قدمه هليفي في الكابينيت، كرره قائد القيادة المركزية في الجيش، أفي بلوط، وشعبة العمليات ومسؤولون أمنيون آخرون، الذين قالوا إنه "بالإمكان الدفاع على الشوارع بدون حواجز".

وأفاد "واينت" بأن عددا من قادة الألوية في الجيش أيدوا نصب الحواجز وادعوا أنه "يعزز الشعور بالأمن" بين المستوطنين، وأنه يتوقع الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، والذين نفذوا عمليات مسلحة في الماضي، في إطار المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

يشار إلى أن قسما من الحواجز في الضفة الغربية تهدف إلى عزل الشوارع التي يسلكها الفلسطينيون والمستوطنون، لكنها تؤدي إلى إطالة المسافات التي يتعين على الفلسطينيين عبورها أثناء تنقلاتهم، وإرغامهم على السير في شوارع التفافية.