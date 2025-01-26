صفقة التبادل: مكاسب محتملة لحماس ومخاوف إسرائيلية من تداعياتها

رأى مسؤول إسرائيلي أن صفقة تبادل الأسرى قد تعزز نفوذ حماس في الضفة الغربية، رغم تأكيده أن الحركة "لم تعد كما كانت قبل حرب أكتوبر". وأشار إلى أن إسرائيل تتابع تداعيات الصفقة بحذر، محذرًا من احتمال انهيارها واستئناف الحرب.

رأى مسؤول إسرائيلي أن حركة حماس، رغم وصفه لها بأنها "لم تعد كما كانت قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، إلا أنها قد تستفيد بشكل كبير من صفقة التبادل لتعزيز نفوذها في الضفة الغربية، حيث يمكن أن تشكل الصفقة دفعة قوية لها في مقابل السلطة الفلسطينية.

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وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تُبدي حذرًا شديدًا في التعامل مع تداعيات الصفقة، وتستعد لاحتمال انهيارها واستئناف القتال، وذلك في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، علق فيها على العرض الذي نظمته حماس خلال عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

ووصف المسؤول العرض بأنه "ساخر وقاسٍ"، لكنه أشار إلى أن حماس "لم تعد نفس التنظيم الذي كانت عليه قبل الحرب"، مضيفًا أن "المجندين الجدد في الحركة ليسوا مقاتلين من أصحاب الخبرة، بل في الغالب شبان يحملون أسلحة".

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ورغم هذه التقديرات، أبدى المسؤول قلقه من أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة قد تعطي دفعة قوية لحماس، خصوصًا في الضفة الغربية، على حساب السلطة الفلسطينية. وأكد أن إسرائيل تتابع الوضع عن كثب، فيما أشاد بـ"الإنجازات العسكرية الأخيرة في غزة".

وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الصفقة، قال المسؤول إنه "لا يزال من المبكر تحديد ملامح المفاوضات بشأن هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "تستعد لاحتمال انهيار الاتفاق واستئناف القتال"، معبرا أنه "يمكن أن تقرر حماس كسر الاتفاق في أي لحظة".

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وأضاف المسؤول أن إسرائيل تعمل في الوقت نفسه على استكشاف فرص لتحقيق تسوية شاملة، قد تتضمن مسار التطبيع مع السعودية في محاولة لإرساء نظام جديد في غزة، وقال إن "الأطراف تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق"، ومع ذلك، شدد على أن انهيار الصفقة في أي مرحلة يظل احتمالاً قائمًا.

ونظمت حركة حماس عرضا مخططا له بعناية في ميدان فلسطين بمدينة غزة لإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات، ونصبت منصة وسط الميدان ووضعت عليها رموزا للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، إلى جانب عنوان باللغة العبرية: "الصهيونية لن تنتصر".

وظهر أفراد بوحدة النخبة بحركة حماس على منصة تسليم 4 مجندات إسرائيليات، وهم يحملون بنادق" تافور" سيطروا عليها من نخبة الجيش الإسرائيلي. كما ظهرت مواكب طويلة لمسلحين من الجناح العسكري لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.