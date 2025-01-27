نتنياهو يخطط للقاء مع ترامب بالبيت الأبيض الأسبوع المقبل

زيارة محتملة لنتنياهو إلى واشنطن بين 3 – 5 شباط/فبراير، لكنها متعلقة أولا بوضعه الصحي. وبعد غد، يصل مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد غد، الأربعاء، للبحث بالمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

يخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية.

وفي حال خرجت زيارة كهذه إلى حيز التنفيذ، سيكون نتنياهو المسؤول الأجنبي الأول الذي يُدعى إلى لقاء مع ترامب في البيت الأبيض، وذلك "كبادرة نية حسنة" من جانب ترامب تجاهه على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بحسب أحد المصادر.

وأضافت المصادر أن التخطيط حاليا هو أن يصل نتنياهو إلى واشنطن في الثالث من شباط/فبراير المقبل، وأن يغادرها في الخامس من الشهر نفسه، ويسعى مستشارو نتنياهو ومسؤولون في البيت الأبيض إلى تحديد الوعد الدقيق للقاء ترامب ونتنياهو.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن سفر نتنياهو إلى واشنطن متعلق أولا بوضعه الصحي، في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا قبل أقل من شهر وتبعها التهابات، وما إذا بالإمكان السفر بالطائرة لمدة 12 ساعة وعقد لقاءات عمل مكثفة في العاصمة الأميركية، وفقا لـ"واللا".

وكان محامي نتنياهو قد قدم طلبا إلى المحكمة، يوم الجمعة الماضي، لتقليص عدد جلسات محاكمة نتنياهو من ثلاث جلسات أسبوعيا إلى جلسة واحدة، بسبب وضعه الصحي وأن الأطباء نصحوه بعدم الجلوس أو الوقوف بشكل متواصل لمدة تزيد عن ثلاث ساعات.

ويصل مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل بعد غد، الأربعاء، حيث سيلتقي مع نتنياهو للتباحث في استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وحسب "واللا"، فإن ويتكوف معني بأن يبحث مع نتنياهو في المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، فيما يهدد نتنياهو باستئناف الحرب على غزة.