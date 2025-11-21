إسرائيل تمنع احتجاج لاجئين سودانيين ضد الإبادة الجماعية بدارفور قبالة سفارة الإمارات

المحكمة العليا والشرطة الإسرائيلية تبرر منع الاحتجاج بأن "المظاهرة من شأنها المس بعلاقات إسرائيل الخارجية وبأمن الدولة"، وأن موقف الدولة هو "عدم السماح باحتجاجات على الإبادة الجماعية في السودان في الفترة الحالية في أنحاء البلاد"

منعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرة نظمها لاجئون سودانيون في تل أبيب تضامنا مع ضحايا في إقليم دارفور، وبررت ذلك في ردها على توجه جمعية حقوق المواطن بأن "المظاهرة من شأنها المس بالعلاقات الخارجية لدولة إسرائيل وبأمن الدولة"، وأن موقف الدولة هو "عدم السماح باحتجاجات على الإبادة الجماعية في السودان في الفترة الحالية في جميع أنحاء البلاد".

ومنعت الشرطة، أول من أمس، لاجئين سودانيين من تنظيم مظاهرة قبالة سفارة الإمارات في تل أبيب، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة.

وسعى منظمو مظاهرة اللاجئين السودانيين في تل أبيب، أمس، إلى الاحتجاج ضد دعم الإمارات لميليشيا قوات الدعم السريع في السودان، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتها بادعاء أن "من شأنها التسبب بمستوى يقين مرتفع بمس خطير بأمن الدولة وبسلامة الجمهور وأمنه".

ونظرت المحكمة العليا، أول من أمس، في التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، لكن الجمعية قررت شطب الالتماس بتوصية من القضاة نوعام سولبرغ وألكس شتاين وخالد كبوب، بعد أن قدمت النيابة إلى المحكمة مواد دون اطلاع الجمعية عليها.

وأبلغت المستشارة القانونية للشرطة في منطقة تل أبيب الجمعية بأن المحكمة العليا أوضحت في قرارها أن "القضاة وافقوا على موقف الدولة بعدم السماح باحتجاجات ضد إبادة جماعية في السودان في هذه الفترة في كافة أنحاء الدولة".

لكن المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، المحامي عوديد فيلر، أكد أن المحكمة لم تقل إنه يسري حظرا شاملا على تنظيم احتجاجات ضد الوضع في السودان في أنحاء البلاد، وأن النيابة قالت في بداية جلسة المحكمة إن قائد الشرطة في تل أبيب قرر منع المظاهرة بالاستناد إلى وجهة نظر مجلس الأمن القومي، التي تنص على أن تنظيم المظاهرة من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية وأمن الدولة، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وتجري احتجاجات اللاجئين السودانيين في إسرائيل على خلفية احتلال قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في السودان، وفي أعقاب شهادات حول مجازر جماعية في المدينة، وبضمنها شريط مصور يوثق إطلاق عنصر في قوات الدعم السريع النار من مسافة قريبة على مواطنين غير مسلحين، وصور تظهر فيها عشرات الجثث ملقاة على الأرض إلى جانب مركبات محروقة.