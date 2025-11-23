تقرير: حماس جمعت معلومات حول جنود إسرائيليين وتمكنت من تعطيل دبابات

مقاتلو حماس جمعوا المعلومات من الشبكات الاجتماعية وعلموا بوجود مفتاح سري لتعطيل الدبابة، وطوال أشهر كان ذلك "أحجية" بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كما أن حماس اطلعت على صور وأشرطة مصورة لتدريبات سلاح المدرعات

اكتشف الجيش الإسرائيلي خلال تحقيقاته في إخفاقاته التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر، أن حركة حماس تمكنت من تعطيل دبابات في منطقة "غلاف غزة" وحاولت السيطرة عليها ونقلها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما تمكن مقاتلون في كتائب القسام من جمع معلومات حول جنود إسرائيليين في الشبكات الاجتماعية، وشكلوا "قوة دبابات" التي تدرب عناصرها على قيادة دبابة وتشغيل دبابة "مِركافا 4"، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وفي هجوم 7 أكتوبر، نجحت قوة من مقاتلي حماس بتعطيل دبابات في "غلاف غزة"، بعد أن اطلعوا على وجود مفتاح سري في الدبابة ويعطلها ويجعلها غير قابلة للاستخدام لفترة معينة.

ولم يدرك الجيش الإسرائيلي لشهور طويلة كيف علم مقاتلو حماس بوجود المفتاح السري في الدبابة وكيف تمكنوا من معرفة أسرار دبابة "مركافا 4"، وقالت الإذاعة أن هذا الأمر كان "أحجية" بالنسبة للجيش.

وتمكن الجيش الإسرائيلي من حل هذه الأحجية في بداية العام 2024، في أعقاب دخول قوات إسرائيلية إلى نفق في مخيمات وسط قطاع غزة، تطلق عليه تسمية "البنتاغون"، حيث تبين أن حماس جمعت طوال سنين معلومات استخباراتية سرية حول دبابة "مركافا 4" ونجحت بالتوصل إلى معلومات حساسة للغاية عنها، وبالاستناد إلى هذه المعلومات خططت حماس أجزاء من هجوم 7 أكتوبر، حسب الإذاعة.

وأضافت أن حماس جمعت هذه المعلومات الحساسة من حسابات جنود إسرائيليين في الشبكات الاجتماعية، من خلال متابعة عشرات الآلاف من هذه الحسابات، وربطت بينها وبذلك حصلت على معلومات ثمينة، بينها صور ومقاطع فيديو، وبعضها تبدو ليست مهمة، من قواعد ومواقع عسكرية، وكذلك من قاعدة "شيزافون" لتأهيل سلاح المدرعات، كما استخرجت حماس من حسابات الجنود الإسرائيليين أشرطة مصورة لإرشادات قُدمت للجنود خلال تدريبهم على تشغيل دبابات.

ووفقا للإذاعة، فإنه بواسطة هذه المعلومات التي استخرجتها حماس من الشبكات الاجتماعية، بَنَت خطة كاملة. فقد تم تأهيل وتدريب قوة في عناصر النخبة في حماس على مدار فترة طويلة أن يصبحوا سائقين ومشغلين للدبابة وأجهزتها، وكان بحوزتهم نموذجا حقيقيا لدبابة "مركافا" وبرنامج محاكاة متطور، أهّلهم لتشغيل الدبابة.

واكتشف الجيش الإسرائيلي، حسب الإذاعة، أن خطة حماس كانت أكبر من ذلك، وقضت بأن تسيطر قوة نخبة على دبابات في "غلاف غزة"، ونقلها إلى داخل القطاع، كي تُستخدم ضد القوات الإسرائيلية، لكن هذه الخطة لم تتحقق خلال هجوم 7 أكتوبر، لكن الدبابات تعطلت ولم يكن بالإمكان أن تشارك في القتال.

وأضافت الإذاعة أنه فيما استخفت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتدريبات والاستعدادات التي تجريها حماس، فإنه في قطاع غزة "جرت منظومة تدريبات واستعدادات دقيقة لتنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة".

وحسب الإذاعة، فإن خطط الهجوم التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي بحوزة مقاتلي حماس الذين اعتقلوا أو استشهدوا في 7 أكتوبر، وكذلك داخل القطاع خلال الحرب، "اكتشف الجيش الإسرائيلي إلى أي حد كان مكشوفا، وكيف علمت حماس بكل بوابة داخلية في موقع عسكري، وبكل التفاصيل في الدبابة، وبكل نقطة ضعف في العائق"، أي السياج المني المحيط بالقطاع. واستخرجت حماس "معلومات كثيرة بسبب عدم الحرص على أمن المعلومات في الشبكات الاجتماعية، وهذا شكل سلسلة أخرى في الإخفاق" الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر.