تقرير إسرائيلي: "تفاهمات سرية" بين حماس والوسطاء وتعهد أميركي بالالتزام بها

حسب التقرير، هذه التفاهمات التي طرحتها تركيا وقطر ومصر أدت إلى موافقة حماس على تبادل الأسرى، وتقضي ببقاء حماس في القطاع، ليس كحكم، وأن تحتفظ بسلاحها "الدفاعي"، لكن الأميركيين يعتزمون الإبقاء على تقسيم القطاع

فلسطينيون يحاولون إخراج جثث شهداء من مركبة قصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، أول من أمس (Getty Images)

يشتبه جهاز الأمن الإسرائيلي بوجود "تفاهمات سرية" واسعة بين الوسطاء وحركة حماس حول استمرار وجود الحركة في قطاع غزة، وأن هذه التفاهمات أدت إلى إقناع قيادة حماس بالموافقة، في 3 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين والتباحث في خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقدم الوسطاء، من تركيا وقطر ومصر، لقيادة حماس مقترحا "لم يكن بإمكانهم رفضه"، حسب تقرير نشره موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، وبموجب المقترح تعهد الوسطاء، باسم الولايات المتحدة أيضا، بأنه إذا أفرجت حماس عن جميع الأسرى خلال 72 ساعة وإذا ستوافق على التباحث والتعاون في تنفيذ باقي البنود العشرين في خطة ترامب، فإن الحركة وناشطيها ومقاتليها المسلحين وعناصر حركة الجهاد الإسلامي، لن يطالبوا بمغادرة القطاع، مثلما تطالب إسرائيل، وإنما سيكون بإمكانهم البقاء في القطاع كمواطنين عاديين. "وهذا يعني أن حماس بإمكانها البقاء في القطاع كقوة من خلف الكواليس، لكنها ستضطر إلى التنازل رسميا عن الحكم"، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه يتعالى تخوف في إسرائيل من أن "نزع سلاح حماس وغزة لن يُنفذ بالقوة وإنما بالتوافق، وبموجب شروط تتقرر خلال مفاوضات بين الوسطاء، وفي مقدمتهم مصر، وبين حماس. وقوة الاستقرار المتعددة الجنسيات، التي ستتشكل وفق خطة ترامب، سيكون لها دور في نزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي، ولكن بموجب الشروط التي سيتفق عليها بين الوسطاء والحركة فقط، وفي جميع الأحوال لن يتم استخدام القوة".

وحسب التقرير، فإنه بإمكان حماس أن تطالب بتسليم السلاح الذي تصفه هي والوسطاء بأنه "هجومي" فقط، وبإمكانها الاحتفاظ بسلاح "دفاعي"، مثل بنادق وقذائف مضادة للمدرعات وألغام، "الذي سيسمح لها بمواصلة الكفاح المسلح الذي يصفونه بأنه ’مقاومة الاحتلال’ و’الدفاع أمام عدوانية الجيش الإسرائيلي’، وهو كفاح شرعي بحسبهم".

وتابع التقرير أن الوسطاء تعهدوا بتنفيذ نزع سلاح قطاع غزة بالاتفاق مع حماس، والتخوف الإسرائيلي هو أن هذا "سيسمح بتطوير سري لأنفاق حماس".

ويُعتقد في لإسرائيل أن حماس طالبت بتعهد مباشر من ترامب بأن تحترم الولايات المتحدة وإسرائيلي "التفاهمات السرية"، وأن الولايات المتحدة وافقت على هذا الطلب، خلال اجتماع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهر ترامب، جاريد كوشنير، مع زعيم حماس، خليل الحية، بوساطة قطر، وأبلغ ويتكوف الحية أن ترامب على علم وملتزم بتنفيذ خطته والتعهدات "غير الخطية" التي قدمها الوسطاء لحماس، وهذا ما أدى إلى تنفيذ تبادل الأسرى.

واعتبر التقرير أن بقاء حماس مسلحة يعني أن إسرائيل تنازلت عن أحد أهم أهدافها في الحرب، وهو القضاء على حماس ونزع سلاحها. كما لفت التقرير إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن القوة الدولية في القطاع ستتشكل خلال الشهرين المقبلين.

وحسب التقرير، فإن ما ينعكس من عمل مقر القوة الأميركية في كريات غات، هو أن الولايات المتحدة تعتزم أن تُبقي تقسيم القطاع إلى منطقتين لفترة غير معروفة حاليا، بين "منطقة حمراء" تسيطر عليها حماس وتعادل 43% من مساحة القطاع ويتواجد فيها قرابة مليوني فلسطيني، وبين "منطقة خضراء" يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويتواجد فيما 200 ألف إلى 300 ألف فلسطيني.

واعتبر التقرير أنه إذا استمر وترسخ هذا الوضع، فإن "إسرائيل ستضطر إلى العودة إلى مواجهة المشكلة لوحدها، أي أن يحتل الجيش الإسرائيلي ’المنطقة الحمراء’ وإقامة حكم عسكري فيها، أو إيجاد جهات فلسطينية تتحمل مسؤولية إقامة حكم مدني في القطاع لا يكون متأثرا ومدارا من خلف الكواليس بأيدي حماس".