زامير في تمرين مفاجئ لجاهزية قواته: نستخلص الدروس ونطبقها استعدادا للمعركة المقبلة

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الإثنين تمرينا مفاجئا لقوات الفرقة 210، إذ قام بتدريب القوات وفحص جاهزيتها للتعامل مع أي حدث طارئ ومفاجئ، مشددا خلال حديثه مع جنود الاحتياط على أهمية التدريب والحفاظ على الجهوزية في كل وقت.

وقال خلال ذلك، إنه "بعد عامين من الحرب، نواصل عملياتنا في جميع الجبهات. نعمل بلا توقف للدفاع وإزالة التهديدات بشكل هجومي"، مضيفا أن "الجيش يخضع اليوم لعملية استخلاص للدروس وتطبيقها، من أجل العودة إلى الجاهزية وتعزيز الأسس العملياتية والمهنية".

وأضاف زامير أن "هذه عملية نابعة من التزام عميق بالتعلم وضمان أمن مواطني إسرائيل. نحن نستخلص الدروس من تحقيقات السابع من أكتوبر ونطبقها ميدانيا لبناء البنى التحتية التي سيقوم عليها جيش قوي وأكثر استعدادا للمعركة المقبلة".

وأشار إلى أن "هذا التمرين المفاجئ يشكل حدثا مهما في إطار التحضيرات وحجم التدريبات على مستوى هيئة الأركان. قبل كل شيء نحن جميعا نحمي البلاد ولهذا نستعد، كما نعمل على تعزيز الدفاع وتدعيم أمن البلدات الحدودية".

وختم زامير بالقول "سنواصل العمل في كل مكان يتطلب ذلك مع الحفاظ على جاهزية واسعة ومتواصلة، فهذا هو الأساس لجيش مهني ومستعد، وسنقوم بتطبيق الدروس المستخلصة من هذا التمرين في جميع الأذرع، وسترافقنا هذه الدروس في عملية اتخاذ القرارات مستقبلا، من أجل مواصلة تعزيز جاهزيتنا وقدراتنا العملياتية".

ويأتي ذلك غداة إعلان زامير إقالة ضباط رفيعي المستوى بالجيش وإقالة آخرين تسرحوا من الجيش من الخدمة في قوات الاحتياط، على خلفية الإخفاق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شهد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس، كما اتخذ قرارات أخرى ضد بعضهم.

وقال إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته الأساسية في 7 أكتوبر، وهي حماية مواطني إسرائيل، وقد قررت بجدية استخلاص استنتاجات شخصية بشأن بعض المسؤولين".

فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم عن تجميد التعيينات في مناصب رفيعة بالجيش لمدة 30 يوما، وأنه سيتم خلال هذه الفترة دراسة تقرير الطاقم برئاسة الجنرال المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات الجيش في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.