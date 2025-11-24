زامير يتحدّى كاتس ويتهمه بتسييس تقرير ترجمان

نشر رئيس الأركان، إيال زامير، بيانًا حاد اللهجة، تحدى من خلاله قرار وزير الأمن، وقال فيه إنه علم بخطوات كاتس عبر الإعلام، متهمًا إياه بـ"تشويه" تقرير ترجمان واستخدامه سياسيًا؛ ويأتي ذلك في ظل قرار تجميد التعيينات.

عبّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الإثنين، عن موقف حاد تجاه قرارات وزير الأمن، يسرائيل كاتس، المتعلقة بتجميد التعيينات العليا في الجيش ودراسة "تقرير ترجمان"، في تصاعد للمواجهة المباشرة بين رأس المنظومة العسكرية والوزير المسؤول عنها.

ويأتي قرار كاتس بعد يوم واحد فقط من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط في أعقاب الإخفاقات، ما فجّر مواجهة مباشرة بين الجانبين، تفاقمت مع اعتراض زامير على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.

وبحسب بيان صدر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قال زامير إن القرارات التي اتخذها كاتس نُفّذت دون تنسيق مسبق ومع تجاهل لسلطة رئاسة الأركان، في وقت كان فيه زامير مشاركًا في تدريب مفاجئ واسع النطاق. وشدد على أن الخطوات الأخيرة قد تُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش.

وشدد زامير على أن "تجميد التعيينات في الجيش لمدة ثلاثين يومًا أخرى يضر بقدرة الجيش وبعملية جاهزيته للتحديات المقبلة. وسيواصل رئيس الأركان عقد جلسات التعيينات وفق ما خُطط له، وبما يتماشى مع صلاحياته، وسيقدّمها لموافقة الوزير كما هو مطلوب".

وأشار زامير إلى أنه اطلع على قرارات كاتس عبر وسائل الإعلام، وجاء في البيان أنه "علم هذا الصباح عبر وسائل الإعلام عن الخطوات التي يخطط وزير الأمن لتنفيذها في ما يتعلق بفريق الفحص الذي أنشأه عند توليه منصبه، وذلك بينما كان رئيس الأركان في تدريب طارئ على مستوى هيئة الأركان في منطقة هضبة الجولان" السوري المحتل.

وأضاف البيان أن "تقرير ترجمان"، وهو التقرير الذي أعدّته لجنة خاصة برئاسة الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر وبات يعرف إسرائيليًا بـ"تحقيق التحقيقات"، "حُدّد منذ البداية أنه لاستخدام رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات واستخلاص العبر بصورة تكاملية داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي".

وأضاف زامير أن "القرار بتشويه التقرير، الذي كُتب خلال سبعة أشهر بواسطة 12 جنرالًا، وخُتم بواسطة قائد الجيش وقُدّم للوزير شخصيًا، يثير الاستغراب. لقد استمعت اللجنة إلى مئات الشهادات، وأجرت فحصًا معمّقًا وعملية مهنية. مراجعة بديلة خلال ثلاثين يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن، دون المسّ بمكانته، ليست فحصًا موضوعيًا".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديث الوزير بأن إحدى القرارات الأولى لرئيس الأركان في أعقاب التقرير، هي التحقيق المعمّق في خطة ’جدار أريحا‘ نظرًا لأهميتها".

وأضاف أن "الجيش هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت في إخفاقاتها بشكل معمّق وتحملت المسؤولية عنها. وإذا كانت هناك حاجة إلى فحص إضافي لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون ذلك عبر لجنة خارجية، موضوعية وغير تابعة، لفحص العمليات متعددة الهيئات والمستويات التي سبقت إخفاقات السابع من أكتوبر، بما في ذلك العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي".

وتابع "بالنسبة إلى الاستنتاجات الشخصية (مساءلته الشخصية لضباط بأعينهم) فهي خطوات قيادية داخلية في الجيش لا تتطلب موافقة. التلميح بأن المعايير، التي تمت دراستها بدقة، ليست عادلة، غير مقبول، خصوصًا في ظل الوقت والترددات الكبيرة التي استثمرها رئيس الأركان شخصيًا في اتخاذ القرار بشأن كل ضابط وضابط".

واستدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كل من كاتس وزامير إلى جلسات منفصلة لـ"توضيح الموقف"، وذلك في أعقاب المواجهة العلنية غير المسبوقة بينهما، وفق ما نقلته مصادر في مكتب رئيس الحكومة، وذلك في محاولة لاحتواء التوتر العلني المتصاعد.

وكان كاتس قد أعلن صباح اليوم تجميد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا، وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير لجنة ترجمان حول إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، مع الإشارة إلى ضرورة "فحص ملفات لم تُبحث سابقًا"، ومنها قضية "وثيقة جدار أريحا".

وفي أعقاب بيان زامير المطول الذي رد من خلاله على كاتس، جاء في بيان مقتضب صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي أن رئيس الأركان "يعرف جيدًا أنه خاضع لرئيس الحكومة ووزير الأمن والحكومة".

وأضاف كاتس: "أنا لا أنوي الدخول في سجالات عبر الإعلام". وأوضح أن مراقب جهاز الأمن سيقدّم استنتاجاته خلال 30 يومًا، "وعندها فقط سأبلور قراراتي بشأن التعيينات، كما يفرضه دوري وصلاحياتي".

وقالت أوساط مقربة من زامير إن الأخير يشعر بـ"إحباط منذ أسابيع" من طريقة إدارة كاتس، وأنه قرر، بعد البيان الصادر صباحًا عن مكتب الوزير، نشر رسالة "غاضبة وغير مسبوقة" عبر الإعلام ضد الوزير المكلّف بالإشراف عليه.

وبحسب "كان 11"، فإن "كل كلمة في البيان صيغت بدقة متناهية"، وأن زامير "استشار جهات خارجية قبل أن ينشر الرسالة". وأضافت القناة أن رئيس الأركان "يدّعي بشكل غير مسبوق أن وزير الأمن يتصرف بدوافع سياسية وغير مهنية، إلى حدّ إلحاق الضرر بالجيش، وبالنتيجة بأمن الدولة".

كما نقلت القناة عن مقربين من زامير قولهم إنه "يدرك تمامًا أن للرسالة العلنية التي نشرها ضد وزير الأمن تبعات واسعة، قد تصل إلى احتمال إنهاء مساره الوظيفي"، في إشارة إلى إقالته من منصبه.