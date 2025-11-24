كاتس يجمد التعيينات في الجيش الإسرائيلي بعد قرار زامير إقالة ضباط كبار

كاتس يكلّف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير ترجمان وتقديم استنتاجاته خلال 30 يوما وإجراء تحقيقات أخرى داخل الجيش، وقال إن "موقفي حيال منع ترقية الذين خدموا في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر لم يتغير"

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، عن تجميد التعيينات في مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 يوما، وأنه سيتم خلال هذه الفترة دراسة تقرير الطاقم برئاسة الجنرال المتقاعد سامي ترجمان حول تحقيقات الجيش في أحداث 7 أكتوبر.

ويأتي إعلان كاتس غداة فرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أمس، إقالة ضباط كبار من مناصبهم وإقالة آخرين تسرحوا من الجيش من الخدمة في قوات الاحتياط بسبب ضلوعهم في إخفاقات 7 أكتوبر.

وجاء في إعلان كاتس أنه كلّف مراقب جهاز الأمن، يائير فولانسكي، بدراسة تقرير ترجمان وتقديم استنتاجاته خلال 30 يوما، وقال إن "موقفي حيال منع ترقية الذين خدموا في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر لم يتغير".

وأضاف كاتس في بيان أنه أوعز لفولانسكي بدراسة التقرير "وبمن ذلك مسألة ضرورة إجراء تحقيقات أخرى في مجالات لم يحقق فيها الجيش الإسرائيلي في الماضي ولم تتطرق إليها لجنة ترجمان أيضا بسبب دراستها لتحقيقات موجودة فقط، بما في ذلك وثيقة سور أريحا (المنسوبة لحماس وتتضمن خطة هجومية على إسرائيل)، واستكمال تحقيقات صبغتها اللجنة بلون أحمر وقررت أنها لم تجر بشكل ملائم وعميق. وسيُطالب فولانسكي ببلورة توصيات حول معايير متساوية بخصوص استخلاص استنتاجات شخصية".

وتابع كاتس أن "قضية تعيين ملحق عسكري في واشنطن ليست مرتبطة بتاتا بالموضوع ولا تشكل ذريعة لتأخير أي تعيين في الجيش الإسرائيلي"، مشيرا بذلك إلى خلافه مع زامير، الذي يرفض تعيين سكرتير كاتس العسكري، غاي ماركيزنو، في منصب الملحق العسكري في واشنطن.