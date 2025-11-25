تراجع ثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية: 75% يعتقدون أن قراراتها تتأثر بضغوط سياسية

استطلاع: تحفظ بارز لدى الجمهور حيال تدخل بن غفير في عمل الشرطة* 80% من العرب يتخوفون من أنهم سيتعرضون لعنف خطير أو إطلاق نار في إطار نزاع جنائي، بينما يتخوف من ذلك ثلث الجمهور اليهودي

أظهر الاستطلاع السنوي حول الشرطة الإسرائيلية للعام الحالي تراجعا مستمرا في ثقة الجمهور بالشرطة، وتعمق الفجوات بين المعسكرات السياسية حول سياسة الأمن الداخلي، وارتفاع الخوف من الجريمة وخاصة في المجتمع العربي، وانتقادات واسعة لعدم استقلالية الشرطة وانعدام حيادها السياسي.

ووفقا للاستطلاع الذي نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اليوم، الثلاثاء، أفاد 47% من الجمهور بأن لديهم "ثقة ضئيلة" بالشرطة، وأكد 20% آخرون أنهم لا يثقون بالشرطة بتاتا، بينهم 40% من المجتمع العربي، بينما عبر ثلث الجمهور عن ثقته بالشرطة، بينهم 19% من المجتمع العربي و35% من المجتمع اليهودي.

وفي المجتمع اليهودي، قال 6% من ناخبي أحزاب "اليسار" إنهم يثقون بالشرطة، وتوجد ثقة كهذه لدى 27% من ناخبي أحزاب الوسط، و43.5% لدى ناخبي أحزاب اليمين. وذكر الاستطلاع أن ظاهرة ارتباط الثقة بالشرطة بالموقف السياسي، التي بدأت في العام 2018، لا تزال مستمرة وتتعمق.

ويعتقد 36% فقط من الجمهور أن الشرطة محايدة من الناحية السياسية. ويعتقد 56% أن الجيش الإسرائيلي محايد من الناحية السياسية، و56% قالوا إن الموساد محايد، بينما ادعى 49% أن الشاباك محايد.

ورغم أن مصطلحي "يسار" و"وسط" ليسا واضحين من حيث الأحزاب التي تمثلهم، إلا أن الاستطلاع أشار إلى أن 28% من الذين يتماهون مع "اليسار" و30% من الذين يتماهون مع "الوسط" يعتبرون أن الشرطة محايدة سياسيا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 39% بين الذين يتماهون مع اليمين.

شرطي يعتدي على متظاهر في تل أبيب ضد استمرار الحرب على غزة، أيار/مايو الماضي (Getty Images)

إلا أن نسبة الذين يدعون أن الشرطة محايدة سياسيا ارتفعت من 29% في العام الماضي إلى 36% في العام الحالي، وبرز هذا الارتفاع في المعسكرات السياسية الثلاثة.

ويعتقد 75% من الجمهور أن قرارات قيادة الشرطة وأفراد الشرطة الميدانيين تتأثر بضغوط سياسية، ولا تستند إلى اعتبارات مهنية فقط.

ويوجد تحفظ بارز لدى الجمهور حيال تدخل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في عمل الشرطة، سواء بالتعيينات أو بالقرارات، ويعتقد نصف ناخبي حزب الليكود الذين شاركوا بالاستطلاع أن تدخل بن غفير بالتعيينات أو بالقرارات بخصوص عمليات تنفذها الشرطة، يضر بحياد الشرطة، بينما المعارضة لتدخل سياسي في الشرطة تكاد تكون كاملة لدى ناخبي أحزاب المعارضة.

واعتبر 37% من الجمهور أن الشرطة تتعامل بنزاهة مع جميع المواطنين، بينما يعتقد 69% أن قرارات أفراد الشرطة تتأثر بمواقفهم الشخصية والسياسية تجاه مجموعات مختلفة في الجمهور، وحسب الاستطلاع فإنه لا يوجد فرق جوهري بين اليهود والحرب حول ذلك.

وقال 80% من المستطلعين العرب إنهم يتخوفون من أنهم سيتعرضون لعنف خطير أو إطلاق نار في إطار نزاع جنائي، بينما يتخوف من ذلك ثلث الجمهور اليهودي.

وقال 91% من اليهود و83% من العرب إنهم سيتوجهون إلى الشرطة لتقديم شكوى ضد جريمة عنف، أو ضد جرائم سرقة أو إلحاق أضرار بممتلكات، لكن النسبة تتراجع كثيرا فيما يتعلق بالاستعداد على الإدلاء بإفادة لدى الشرطة حول مخالفة أو جريمة. والفجوة بين تقديم ضحية جريمة شكوى للشرطة وبين إدلاء شاهد على جريمة بإفادة لدى الشرطة اتسعت في العام الحالي أكثر من العام الماضي. والعرب أقل استعدادا من اليهود لتقديم إفادة، لكن الفرق ليس كبيرا.

وقال 32% من اليهود و17% من العرب إنهم راضون من تعامل الشرطة مع الجرائم الخطيرة. كما أن مستويات رضى الجمهور منخفضة للغاية حيال مجالات مثل تقديم الشرطة خدمة متساوية ونظافة اليد ومواجهة الجريمة في مناطق سكنية، والفروقات بين اليهود والعرب مستمرة وكبيرة.

واعتبر 41% من الجمهور أن السياسة الحالية لمنح تراخيص السلاح ملائمة للوضع الحالي، بينما رأى 27.5% أن هذه السياسة متساهلة جدا، وادعى 17% أنها سياسة مقيدة جدا.

وأكد 81% من العرب أن حمل مواطنين السلاح في الحيز العام لا يسهم بتحسين شعورهم بالأمن، لكن أغلبية ضئيلة من اليهود اعتبرت أنها تشعر بالأمن جراء حمل السلاح في الحيز العام.

وقال 49.7% من الجمهور أنهم يشعرون بالأمن بقدر كبير بوجود سلاح مرخص في بيتهم، بينما أفاد 43.6% بأن شعورهم بالأمن بوجود سلاح مرخص في بيتهم ضئيل جدا. وفي المجتمع العربي يشعر 26% بالأمن بوجود سلاح مرخص في البيت، مقابل 55% لدى اليهود.

حسب الاستطلاع، فإن 58% من الجمهور في إسرائيل يوافقون على أن المظاهرات هي أداة هامة في دولة ديمقراطية، لكن 38% يدعون أن الشرطة تحافظ على توازن صحيح بين حرية الاحتجاج واعتبارات الحفاظ على النظام العام.

وقال 79% من مؤيدي "اليسار" إن الشرطة لا تحافظ على توازن صحيح بين حرية الاحتجاج واعتبارات الحفاظ على النظام العام، و19% فقط منهم يعتبرون أن الشرطة تحافظ على توازن صحيح، وهذه النسبة ترتفع إلى 40% في صفوف اليمين.