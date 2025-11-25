تقديرات إسرائيلية: حماس تستعيد سيطرتها في غزة وتعيد بناء قدراتها

الأجهزة الأمنية عرضت على الكابينيت معطيات تزعم أن حماس تعيد ترميم مؤسساتها وانتشارها الشرطي في القطاع، وسط دعوات داخل الجيش لصياغة خطة إسرائيلية منفصلة لنزع السلاح بعيدًا عن المقترحات الأميركية.

قالت تقديرات أمنية إسرائيلية إن حركة حماس تواصل استعادة حضورها في قطاع غزة، في الجوانب الإدارية والشرطية، في وقت تتحدث فيه المؤسسة العسكرية في إسرائيل عن ضرورة صياغة خطة مستقلة للتعامل مع سلاح المقاومة.

وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، فقد عُرضت في الأيام الأخيرة على أعضاء الكابينيت تحذيرات تشير إلى أن حماس "تعيد بناء قوتها وترميم قدراتها" وتعود إلى "سيطرة شبه كاملة" على مناطق واسعة في القطاع.

ووفق التقرير، قدّم الجيش الإسرائيلي للوزراء معطيات تفيد بأن 13 بلدية من أصل 25 في قطاع غزة استأنفت عملها بشكل كامل، وأن عناصر شرطة تابعة لحماس عادت للانتشار وإقامة حواجز داخلية.

كما أشارت التقديرات الأمنية إلى أن الحركة بدأت بالعمل على "إصلاح بنى تحتية مركزية وترميم صورتها بين سكان غزة".

ونقلت القناة عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم: "لا يمكن تجاهل أن حماس وتعيد بناء قوتها وقدراتها في القطاع. على إسرائيل صياغة خطة عملياتية مستقلة لنزع السلاح، لأن الخطة الأميركية لا توفر إجابة لهذا التحدي".

وعلى صلة، اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الثلاثاء، في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية بأن الاجتماع ضمّ رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتعاون مع الولايات المتحدة "لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.

وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة. وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.

اتفق الوسطاء، الثلاثاء، على "مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري"، وهو مركز لمراقبة وإدارة اتفاق وقف إطلاق النار، أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في كريات غات، جنوبي البلاد.