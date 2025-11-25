مسؤولون إسرائيليون سابقون: قانون إعدام أسرى فلسطينيين لا يردع ويضر بأمن إسرائيل ومواطنيها

"مشروع القانون سيضعف إسرائيل والتماسك الاجتماعي فيها وسيؤدي إلى تعميق الانقسام الذي وصل إلى حضيض عميق أصلا. والمصادقة عليه سيضر بشكل أكبر بمكانة إسرائيل الدولية ولهذا الضرر تأثيرات سياسية وأمنية على حد سواء"

بعث 16 مسؤولا إسرائيليا سابقا، بينهم رئيسان سابقان للشاباك ومسؤولون في جهاز القضاء، رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغيل، اليوم الثلاثاء، قالوا فيها إن الخبرة المتراكمة في الشاباك تؤكد أن فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين لا يتوقع أن تردع فلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة في المستقبل، وسيضعف مكانة إسرائيل في العالم.

وحذرت الرسالة، بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من أن "مشروع القانون، في حال المصادقة عليه نهائيا، ليس فقط أنه لن يحسن الردع الذي يريد مشروع القانون تحقيقه، وإنما سيلحق ضررا شديدا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه تشكيل خطر على اليهود والإسرائيليين في أنحاء العالم".

وأضافت الرسالة أن "مشروع القانون سيضعف إسرائيل والتماسك الاجتماعي فيها وسيؤدي إلى تعميق الشرخ والتنافر الذي وصل إلى حضيض عميق أصلا. والمصادقة عليه سيضر بشكل أكبر بمكانة إسرائيل الدولية كجزء من عائلة الشعوب الديمقراطية، ولهذا الضرر تأثيرات سياسية وأمنية على حد سواء".

ووفقا للرسالة، فإن "فرض عقوبة الإعدام سيشكل انحرافا خطيرا عن القيم التي كان متعارف عليها في إسرائيل في الماضي، والمتعارف عليها في الغالبية العظمى من الأنظمة الديمقراطية في العالم كله. والموافقة على مشروع القانون سيجلب وصمة قانونية لتشريع يوجد في صلبه أيضا تمييز بين الذين ارتكبوا مخالفات مشابهة بسبب أصولهم العرقية فقط، وهذا الأمر مناقض لأي نظام قضائي سليم. وأخيرا، الاقتراح بإلغاء ترجيح الرأي القضائي يتناقضا مع تعاليم قانونية أساسية ودمجه في مشروع قانون يهدف إلى سلب الحياة غير معقول بموجب أي وجهة نظر حول دور الجهاز القضائي".

وأشارت رسالة المسؤولين السابقين إلى موقف قدمه الشاباك بعد طرح مشروع قانون مسابه في العام 2018، وجاء فيه أن "منفذي العمليات الفلسطينيين يفترضون أنه لن يبقوا على قيد الحياة بعد تنفيذ عملية، حتى لو أعدوا لأنفسهم مسارب فرار، ولذلك لا يوجد هنا عامل ردع. فهؤلاء أشخاص يعلمون أنهم سيموتون، وفي أحيان كثيرة هم يريدون أيضا أن يموتوا خلال العملية. وهذا يستند إلى تحقيقات أجريناها وكذلك إلى وصابا أبقوها خلفهم".

وجاء في موقف الشاباك في حينه أن عقوبة الإعدام ستشجع عمليات أسر إسرائيليين، "ونحن نتحدث عن قيمة بالغة الأهمية في المجتمع الفلسطيني، وعن غليان وخرق النظام الذي من شأن هذه الأمور أن تثيرها في المنطقة من خلال ’تمجيد الشهيد’، أي بناء أبطال وتمجيد طريق الإرهاب".

وكتب المسؤولون السابقون في رسالتهم إلى فوغيل أن "هدف مشروع القانون بإنشاء ردع لن يتحقق، ومثلما ذكر مندوب الشاباك في ذلك الموقف (في العام 2018)، فإن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى تشجيع وتصعيد الإرهاب وتحفيز لعمليات اختطاف وانتقام وإنشاء ’أبطال’ وهذا كله سيؤدي إلى ضرر بأمن الدولة ومواطنيها".

وانتقد المسؤولون السابقون في رسالتهم موقف رئيس الشاباك الحالي، دافيد زيني، الذي "حسبما نُشر غيّر موقف الشاباك بالكامل ’بتأييد مبدئي لدفع مشروع القانون’. ولم نجد في تغيير الموقف أي تبرير أو تسويغ يستند إلى حقائق تبرر هذا التغيير، وبغياب جدوى كهذه يجب عدم إعطاء وزن حقيق لتغيير الموقف".