مقرّبون من نتنياهو: "تعيين زامير كان خطأ... يتصرّف باستقلالية"

جهات مقرّبة من نتنياهو أعربت عن خيبة أمل من أداء زامير. وسط امتناع رئيس الحكومة عن حسم الخلاف مع كاتس في خضمّ انتخابات الليكود. وفي موازاة ذلك، يبحث احتمال إجراء تبديل وزاري قد يفضي إلى نقل حقيبة الأمن إلى ساعر.

أبدى مقرّبون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استياء من أداء رئيس الأركان، إيال زامير، وقالوا إن تعيينه كان "خطأ"، وإنه "يتصرّف باستقلالية مفرطة ويعمل خلافًا لما وعد به".

وجاء ذلك بحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، التي ذكرت أن الاجتماع بين نتنياهو وزامير استمر لأكثر من ساعة، وأنه جرى "بروح طيبة" وفق توصيف مصادر مطّلعة.

وأشارت التقارير إلى أن الأزمة بين زامير ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، ما زالت بعيدة عن الحل، علما بأن جلسة التوضيح التي دعا إليها نتنياهو كل من كاتس وزامير إلى مكتبه أجريت بشكل منفصل واجتمع بكل على حدة.

وكان مكتب زامير يعتقد حتى ساعات ظهر اليوم أن اللقاء سيُعقد بحضور وزير الأمن، لكنه تبيّن لاحقًا أن نتنياهو قرر الاجتماع بكل طرف على حدة.

وخلال اللقاء، قال زامير لنتنياهو إنه يرغب في "طيّ الخلاف"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنه يتعرّض لـ"معاملة غير منصفة" من جانب كاتس، وذكرت مصادر مطلعة أن "علاقات العمل بينهما تقلّصت إلى الحدّ الأدنى الضروري".

وأبلغ زامير نتنياهو بأنه يعمل "بشكل مهني" وأن هدفه هو "دفع الجيش إلى الأمام بعد الفشل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، مضيفًا أنه حدّد لنفسه مهلة حتى يوم الأحد لإجراء "محادثات حادّة" مع ضباط بارزين كانوا في مواقع مسؤولة يوم الهجوم.

وبحسب رواية زامير، فإن بيان وزير الأمن الأخير ضد تحقيقات الجيش الداخلية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والقرارات الصادرة عن زامير بهذا الشأن، "قوّض صلاحياته وأضرّ بصورته داخل الجيش".

نتنياهو يمتنع عن حسم خلاف زامير وكاتس

وعلى صلة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو غير معنيّ في هذه المرحلة بحسم الخلاف بين زامير وكاتس، في ظلّ انتخابات حزب الليكود الداخلية وما تفرضه من حسابات سياسية. كما أن نتنياهو غير معني بالإدلاء بتصريحات علنية بهذا الشأن.

وبحسب التقرير، يسود استياء داخل مكتب نتنياهو من أداء زامير خلال الأشهر الأخيرة من الحرب على غزة، إذ يعتبر نتنياهو أن رئيس الأركان أيّد صفقات تبادل جزئية للأسرى في مراحل مختلفة، في مواقف رآها نتنياهو "تنازلات" غير مرغوبة في هذا التوقيت.

وذكرت القناة أن نتنياهو يعتقد أن زامير خضع لضغوط ما يصفه بـ"جناح كابلان الراديكالي"، في إشارة إلى التيار الاحتجاجي المناهض للحكومة الذي ينشط في شارع كابلان منذ سنوات، ويعارض سياسات الحكومة والسلوك الشخصي والسياسي لنتنياهو.

في المقابل، يتواصل التوتر بين نتنياهو وكاتس، إذ يرى نتنياهو أن كاتس يُخضع قرارات أمنية حساسة لاعتبارات سياسية داخلية، على خلفية التنافس في انتخابات الليكود. ما يمنع نتنياهو من اتخاذ قرار حاسم في العلاقة زامير وكاتس.

هل يستبدل نتنياهو كاتس بساعر؟

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو يبحث إجراء "تبديل" في الحقائب الوزارية يشمل نقل وزير الخارجية، غدعون ساعر، إلى وزارة الأمن، في حين ينتقل وزير الطاقة، إيلي كوهين إلى الخارجية.

ووفقا للتقرير، سيعود وزير الأمن الحالي، كاتس إلى وزارة الطاقة. ويأتي هذا الطرح في سياق الأزمة المتصاعدة بين كاتس ونتنياهو، والتي تفاقمت على خلفية السجالات العلنية بينه وبين رئيس الأركان، بحسب التقرير.

وعند تشكيل الائتلاف الحالي، اتُفق على أن يتولى كاتس وزارة الطاقة لعام واحد فقط، ثم يخلُف وزير الخارجية إيلي كوهين في منصبه لمدة عامين، على أن يعود كوهين في السنة الأخيرة إلى وزارة الخارجية، بينما يعود كاتس لوزارة الطاقة.

غير أن التطورات السياسية قلبت الترتيب، إذ انتقل كاتس من وزارة الخارجية إلى الأمن بعد إقالة يوآف غالانت على خلفية التيار المستقل عن نتنياهو الذي قاده داخل الحكومة في ظل الحرب على غزة، بينما تولى ساعر حقيبة الخارجية.

وخلال الأيام الأخيرة، ومع اقتراب موعد تنفيذ التناوب المقرر، برزت تساؤلات داخل الوزارات حول ما إذا كان الاتفاق ما زال ساريًا، وما إذا كان ذلك يعني نقل كاتس إلى وزارة الطاقة في ظل خلافه المتصاعد مع نتنياهو.

وفي المقابل، نفى مكتب رئيس الحكومة هذه التقارير كليًا، وقال المتحدث باسم نتنياهو إن "الحديث عن إقالة يسرائيل كاتس واستبداله بساعر – فيك نيوز".