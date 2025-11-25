نتنياهو يدعي لتبرير إعدام أسرى فلسطينيين: صفقات تبادل أسرى تشجع أسر إسرائيليين

نتنياهو دعا خلال اجتماع الكابينيت، الخميس، إلى إرساء بقانون معايير مصنفة سرية حاليا لإجراء مفاوضات حول تبادل أسرى، وادعى أن "الحرب امتدت لسنتين بسبب قضية المخطوفين"

في سياق تبريره لسن قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني الأخير، يوم الخميس الماضي، أنه "لا شك في أن صفقات تحرير مخربين (أسرى فلسطينيين) مقابل استعادت المخطوفين خلال الحرب ستشجع على تنفيذ عمليات خطف في المستقبل".

وجاءت أقوال نتنياهو خلال مناقشة قانون إعدام أسرى فلسطينيين، واعتبار أن هذا القانون هو خطوة بين عدة خطوات يتعين على الحكومة مناقشتها بادعاء تقليص المحفزات على أسر إسرائيليين وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات تبادل أسرى، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

واستعرض نتنياهو خلال الاجتماع استنتاجات "لجنة شمغار"، وهي لجنة عامة برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق، مئير شمغار، وتشكلت في العام 2012 بهدف تحديد معايير لإجراء مفاوضات حول تبادل أسرى، لكن توصياتها صُنفت أنها "سرية للغاية".

واقترح نتنياهو خلال اجتماع الكابينيت التفكير في إرساء توصيات لجنة شمغار بقانون، وذكر ما يعرف بـ"قانون لبيد"، وهو مشروع قانون قدمه قبل عشر سنوات رئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، ويقضي بأن يتم إرساء قيود على الإفراج عن أسرى فلسطينيين بواسطة قانون، وأن "لا يتم تحرير أكثر من مخرب واحد، بما في ذلك مدان بالقتل، مقابل استعادة مخطوف (أسير إسرائيلي) واحد".

وأشار نتنياهو إلى أن الكابينيت كان قد أجرى مداولات حول توصيات لجنة شمغار قبل هجوم 7 أكتوبر العام 2023، لكنه لم يتخذ قرارات بشأن التوصيات، وزعم نتنياهو أن "الحرب امتدت لسنتين بسبب قضية المخطوفين".

بعد أقوال نتنياهو، قال سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إن "إرساء مبادئ بقانون بإمكانه أن يساعر، وبالتأكيد يمكنها أن تكون مقيدة في هذه المواضيع".

وأشار فوكس إلى قانون قدمه الوزيران الحاليان زئيف إلكين وأوريت ستروك، قبل عشر سنوات، وبموجبه لا يكون بإمكان الحكومة أن تفرج عن تفرج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام المؤبدة وقررت المحكمة أنهم قتلوا إسرائيليين "في ظروف استثنائية من حيث خطورتها"، وأضاف أنه بسبب هذا القانون لم يفرج عن ثمانية أسرى فلسطينيين شملتهم صفقات تبادل الأسرى خلال الحرب على غزة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وزراء أن النقاش في الكابينيت حول خطوات لمنع أسر إسرائيليين في المستقبل، وبضمنها قانون إعدام أسرى فلسطينيين، توقف بسبب ضرورة مناقشة مواضيع تتعلق بقطاع غزة.