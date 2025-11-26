عدوان متصاعد شماليّ الضفة: شهيد في قباطية وعشرات المعتقلين في طوباس

يتواصل العدوان الإسرائيلي الواسع على شماليّ الضفة، من طوباس وقراها حتى قباطية جنوبيّ جنين، حيث استُشهد الشاب أسامة ياسر كميل برصاص الاحتلال وسط عملية عسكرية تتسع تحت اسم "خمسة أحجار". وترافق الهجوم مع اقتحامات، اعتقالات، وانتشار كثيف للآليات وقصف مروحي.

استُشهد الشاب أسامة ياسر كميل برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوبيّ جنين، في ظلّ عدوان متواصل يضرب شماليّ الضفة الغربية، يتركّز على محافظة طوباس ومحيطها، مع انتشار كثيف لقوات الاحتلال واقتحامات تمتد إلى بلدات وقرى مجاورة.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة، شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية أطلق عليها اسم "خمسة أحجار"، مدّعيًا أنها تستهدف "إحباط بنى مسلّحة" في المنطقة.

الشهيد أسامة ياسر كميل

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "بإصابة اثنين من طواقمها، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة قباطية بجنين".

وقالت مصادر محلية إن شابًا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة المقاهي بقباطية، بعد إصابته في البطن، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن استشهاده لاحقًا. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة في وقت سابق من مساء الأربعاء، وأطلقت الرصاص الحي، قبل أن تداهم منزلًا وتُجري عمليات تفتيش داخله.

وزعمت جيش الاحتلال، في بيان، أن فلسطينيًا ألقى عبوة ناسفة باتجاه قوة من وحدات المظليين في محيط بلدة قباطية جنوبيّ جنين، خلال عملية "خمسة أحجار"، وأضاف أن القوة "ردّت بإطلاق النار وقتلت الشاب".

وادعى العثور داخل مركبته على "عدة عبوات ناسفة" جرى تفجيرها في المكان. وأضافت أنه "لم تُسجَّل إصابات" في صفوف جنوده، فيما أفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب ورجل تعرّضا للضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية، وأن المصابيْن نُقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

العدوان يتواصل على طوباس

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على محافظة طوباس، منذ منتصف الليلة الماضية، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال ما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين في المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزا، غالبيتهم من بلدة طمون.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن "قوات من الكوماندوز وألوية شومرون ومنشيه، وبمساندة سلاح الجو، بدأت الليلة الماضية تنفيذ العملية بعد رصد استخباري لمحاولات إنشاء بنية تحتية مسلّحة".

وأضاف الاحتلال أن العملية بدأت بقصف جوي "لعزل المنطقة وتطويقها"، قبل أن تشرع القوات بتمشيط عشرات المباني وتنفيذ تحقيقات ميدانية. وادعى أنها "عثرت على غرفة مراقبة تحتوي على كاميرات وصادرت أموالًا" ادّعى أنها مخصّصة لأنشطة "إرهابية".

مروحية الاحتلال في أجواء طوباس (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

كما زعم أن العملية تأتي امتدادًا لأنشطة عملياتية نفّذتها قوات "دوفدفان" و"اليمام" والشاباك مؤخّرًا، "قُتل خلالها ثلاثة فلسطينيين" اتّهمهم الاحتلال بالمشاركة في "عمليات ضد قواته الجيش والمواطنين الإسرائيليين".

وشدد الاحتلال على أن "الجيش والشاباك سيواصلان العمل الاستباقي لمنع ترسّخ الإرهاب في المنطقة"، وفق وصفه.

جاء ذلك فيما قالت طواقم الهلال الأحمر في طوباس إنها "تعاملت مع إصابة رجل مسن يبلغ 85 عامًا تعرّض للضرب المبرح"، وإنه جرى نقله إلى المستشفى، فيما "تمنع قوات الاحتلال وصول الطواقم إلى طفل مصاب بحروق في بلدة تياسير"، مشيرة إلى أنها تعمل على التنسيق مع الصليب الأحمر.

واعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم، مصابًا فلسطينيًا من داخل سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر عند مدخل بلدة طمون، بعد أن تعرّض للضرب داخل البلدة، وفق ما أفادت طواقم الهلال الأحمر.

وتشهد محافظة طوباس، منذ ليل الثلاثاء – الأربعاء، عدوانًا واسعًا دفع الاحتلال خلاله بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وقراها، وسط انتشار مكثّف للآليات وحظر شبه كامل للحركة. وشملت العملية قرى عقابا وطمّون وتياسير، فيما حلّقت مروحيات الاحتلال وأطلقت نيرانها في محيط مبانٍ سكنية، بينما أغلقت الجرافات طرقًا رئيسية بالسواتر الترابية.

وتفيد شهادات ميدانية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وطردت سكانها قبل تحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، ضمن نمط اقتحامات متكرّر شهدته المحافظة خلال العامين الأخيرين وأدّى إلى تدمير أجزاء من بنيتها التحتية.

وقال محافظ طوباس، أحمد الأسعد، إن الاحتلال "بدأ عملية تمتد أيامًا، وشلّ حركة المحافظة بإقامة سواتر ترابية في محيطها"، مشيرًا إلى السيطرة على البنايات المرتفعة في طوباس وطمّون.

قوات الاحتلال تسيطر على البنايات المرتفعة في طوباس وطمّون (تصوير: الجيش الإسرائيلي)

وأفاد بأن نحو 70 ألف فلسطيني "محاصرون داخل منازلهم ولا يستطيعون الوصول إلى العلاج أو التعليم أو العمل". كما أعلنت مديرية التربية تعطيل المدارس ورياض الأطفال "حفاظًا على سلامة الطلبة".

وأفادت مصادر محلية بأن المحافظة "كلها باتت مسرحًا لعمليات الجيش"، مع استخدام للطائرات المروحية، وإطلاق للنيران، ومنع فعلي للتجوّل بفعل إغلاق الطرق.