على خلفية خلافه مع كاتس... زامير يدعو لقيادة تعترف بالإخفاق وتجرؤ على التغيير

أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رسائل مباشرة دعا فيها إلى "قيادة شجاعة تعترف بالإخفاق وتجرؤ على التغيير"، خلال مراسم إحياء ذكرى بن غوريون، في ظلّ احتدام خلافه مع وزير الأمن، كاتس، وانتقادات من مكتب نتنياهو بشأن استقلاليته.

في ظلّ توتر متصاعد مع المستوى السياسي، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، تصريحات دعا فيها إلى "قيادة شجاعة تضع واقعًا جديدًا، وتعترف بالإخفاق وتجرؤ على التغيير"، وهي تصريحات اعتبرها مسؤولون في الائتلاف خطوة تُعمِّق الخلاف مع القيادة السياسية.

وجاءت أقوال زامير خلال مراسم إحياء الذكرى الـ52 لوفاة دافيد بن غوريون في "سديه بوكير"، بحضور أعضاء هيئة الأركان. وفي كلمته التي توسّعت حول مفهوم القيادة والمسؤولية، قال إن "القيادة العسكرية هي الاستعداد لحمل العبء قبل الجميع"، مستشهدًا بقول منسوب لبن غوريون إن "القيادة هي القدرة على حمل العبء حتى حين يبدو لا يُحتمل".

وتابع أن الجيش "يقاتل ويدافع في كل جبهة منذ ذلك اليوم الصعب"، مشددا على أن "التبرير وحده لا يكفي، ولا تكفي الانتقادات". وقال إن المطلوب هو "قيادة شجاعة، تنظر إلى الحقيقة مباشرة، وتضع توجها جديدًا". وأضاف أن الجيش هو "مختبر القيادة في الأمة"، وأن القائد يجب أن يكون "أول من يضحي، وأول من يتحمل المسؤولية، وأول من يُصلح".

وأشار زامير إلى أن الفخر بإنجازات الجيش "لا يعني الرضا"، بل يلزم المؤسسة العسكرية بـ"بناء جيش أقوى، بقيادة أدقّ، ورؤية بعيدة لجيل المقاتلين المقبل". واعتبر أن "المسؤولية القيادية يجب أن تقود إلى نمو ونهضة"، وأن الجيش "يستمد قوته من الشعب ويعمل فقط من أجله".

ووجّه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية انتقادات لزامير، معتبرة أن تصريحاته "تعمّق الأزمة" بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، التي نقلت أيضًا عن مقربين من زامير قولهم إنه "اختار كلماته بدقة".

وبالتوازي مع التوتر، شارك زامير ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، في جلسة أمنية موسّعة بمقر الوزارة في تل أبيب (الكرياه)، حضرها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيسا الشاباك والموساد، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ومسؤولون أمنيون آخرون.

وتأتي تصريحات زامير بعدما صرّح كاتس بأنّ بينهما "خلافات موضوعية حول التحقيقات"، مشددا على أنهما "عملا ويعملان وسيعملان معًا". ونقلت هيئة البث العام الإسرئيلية "كان 11" عن مقربين من كاتس قولهم إن زامير "تجاوز خطًا أحمر" بعدما لم يطلع الوزير على توصيات تلقاها، وإن عليه "أن يعرف مكانه".

كما نقلت "كان 11" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن تعيين زامير "كان خطأ"، وإنه "يتصرف باستقلالية كبيرة وبعكس ما تعهد به". وأبلغ نتنياهو زامير أمس: "أنت محق في عدة أمور، لكنك تخضع للقيادة السياسية".

وتصاعد التوتر بعد إعلان كاتس تعيين مراقب جهاز الأمن للتدقيق في تقرير لجنة الجنرال سامي ترجمان بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، بعدما فوجئ بقرار زامير إقالة عدد من الضباط استنادًا إلى توصيات اللجنة.

وردّ زامير بأن "التشكيك في تقرير أعدّه 12 جنرالًا وعميدًا خلال سبعة أشهر أمر يثير الاستغراب"، داعيًا إلى لجنة خارجية مستقلة لفحص العلاقة بين المستويين العسكري والسياسي قبل الحرب.