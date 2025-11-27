الشاباك يدّعي تفكيك شبكة من كفر قاسم ورهط حوّلت أموالا وسلاحا للضفة

اعتقال عدد من المواطنين من كفر قاسم ورهط، بزعم تورطهم في تحويل أموال ووسائل قتالية إلى الضفة الغربية بتوجيه من مواطن يقيم في تركيا ويقول الشاباك إنه يعمل لصالح حماس. وتدعي الرواية الإسرائيلية استخدام عملات رقمية وصرافين محليين لشراء أسلحة.

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المواطنين العرب من سكان مدينتي رهط في النقب، وكفر قاسم في المثلث الجنوبي، في إطار ما زعمت أنه "تفكيك شبكة" عملت على "نقل أسلحة وأموال إلى الضفة الغربية" تحت إشراف "مواطن إسرائيلي يقيم في تركيا" ادعت أنه يعمل لصالح حماس.

وجاء ذلك، وفق بيان صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، ذكر أنه "خلال الأسابيع الأخيرة اعتُقل عدد من المواطنين الإسرائيليين من سكان كفر قاسم ورهط"، بدعوى "تورطهم في نقل أموال وأسلحة بطرق سرية".

وزعمت أن الشبكة المزعومة تعمل لصالح أحمد صرصور، الذي وصفه البيان بأنه "مواطن إسرائيلي يعمل لصالح حركة حماس من مقرّ إقامته في تركيا".

وقالت الأجهزة الإسرائيلية إن "تحقيقًا مكثفًا" قاد إلى "كشف شبكة عملت على إدخال أسلحة وأموال بقيمة مئات آلاف الشواكل" إلى الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنّ هناك "مخاوف" من وصول هذه الوسائل في نهاية الأمر إلى جهات تعمل على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال.

وذكر البيان أن التحقيق أشار إلى أنّ أحمد صرصور، وهو من كفر قاسم ويقيم حاليًا في تركيا، "استغلّ علاقاته العائلية والاجتماعية في كفر قاسم لبناء شبكة لنقل السلاح والأموال إلى يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)".

وجاء في البيان كذلك أنّ تحويل الأموال من تركيا إلى داخل إسرائيل "تم بواسطة عملات رقمية"، وأن هذه العملات "حُوّلت إلى أموال نقدية عبر صرافين إسرائيليين"، ثم "استُخدمت لشراء أسلحة من تجّار سلاح في النقب" قبل أن "تُنقل إلى منطقة الضفة"، وفق الادعاء الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن "لوائح اتهام ستُقدّم ضد المتورطين" في الملف، معتبرًا أن القضية "خطيرة"، لأنها "تكشف كيفية استغلال جهات في تركيا، بينهم مواطنون عرب في إسرائيل وآخرون ضمن إطار لمّ الشمل، لعلاقاتهم داخل إسرائيل وإمكانية وصولهم للضفة الغربية لنقل أموال وسلاح يُخشى أن يصل إلى جهات إرهابية"، وفق الزعم الإسرائيلي.

وختم البيان بالقول إنّ الشاباك "يرى بخطورة كبيرة" أي مشاركة من مواطنين إسرائيليين في "نشاط يمسّ بأمن الدولة"، مؤكّدًا أنه "سيواصل استخدام الأدوات المتاحة لديه لإحباط كل تهديد والعمل على ملاحقة جميع المتورطين".