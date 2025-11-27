"يتجاوز زامير"... كاتس يستدعي جنرالا بالاحتياط لعرض تحقيقاته

كاتس يستدعي جنرال بالاحتياط لتقديم خلاصة تحقيقاته حول إخفاقات 7 أكتوبر، في خطوة نُفّذت خارج التسلسل القيادي الرسمي. في ظل خلافات مع رئيس الأركان، زامير، حول إدارة التحقيقات ومسؤولية كبار الضباط، وصولًا إلى صراع على التعيينات العليا داخل الجيش.

استدعى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجنرال بالاحتياط، أورن سولومون، لتقديم خلاصات التحقيقات التي أجراها حول إخفاقات المؤسسة العسكرية في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في خطوة اتُّخذت خارج قنوات القيادة العسكرية الرسمية المعتادة، فيما تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توتّرًا متصاعدًا بين القيادة السياسية المتمثلة بكاتس وحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه جرى استدعاء سولومون مباشرة إلى مكتب كاتس، بتجاوز تام لموقف زامير، في ظلّ الخلاف القائم بين الاثنين حول إدارة التحقيقات العسكرية وتداعياتها على كبار الضباط.

وأشار التقرير القناة إلى أنّ التوتر بين كاتس وزامير تفاقم منذ مطلع الأسبوع، حين اتخذ الأخير قرارًا باتخاذ إجراءات ضد عدد من الضباط الذين كانوا في الخدمة خلال هجمات السابع من أكتوبر، دون إبلاغ كاتس مسبقًا.

وتقدّم قصة سولومون محورًا إضافيًا للتصعيد. إذا كان الأخير قد عُيّن في أعقاب السابع من أكتوبر مديرا للحرب في فرقة غزة خلال بعد استدعائه للخدمة. وبعد ذلك، كُلّف برئاسة فريق التحقيقات العسكرية في إخفاقات الجيش.

وفي وقت لاحق، أُقيل سولومون من منصبه بعد الاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بـ"أمن معلومات". غير أن مقربين منه ادّعوا حينها أن الإقالة جاءت بهدف إحباط التحقيق الذي كان يقوده بشأن أداء قيادة الجيش.

ومع إغلاق ملف التحقيق الشهر الماضي، عاد سولومون ليهاجم بشدة طريقة إدارة التحقيقات العسكرية. وخلال الأيام الأخيرة، وجه انتقادات حادة لزامير، قائلاً إن التحقيقات التي أجرتها المؤسسة العسكرية "لا تواجه الإخفاقات المركزية".

وبعد استدعائه اليوم لعرض نتائجه أمام كاتس، نُقل عنه قوله في وقت سابق: "هذا محاولة لإسكات ضابط كبير! هذا حدث خطير على المستوى القومي، ومحاولة طمس الحقيقة". وأضاف موجّهًا حديثه لزامير: "هناك مسّ خطير بالجنود، ومسّ بالغ بقادة الجيش. ليعلم كل ضابط في الجيش: لا تقل الحقيقة، خصوصًا إذا كانت ستضر بالجيش. الجيش خلفك في الميدان، لكنه ضدك حين تقول الحقيقة".

وتعود جذور الخلاف الحالي إلى القرارات التي اتخذها زامير بعد عرض نتائج لجنة التحقيق برئاسة الجنرال في الاحتياط سامي ترجمان، وهي اللجنة التي أجرت تقييما بالتحقيقات التي أجراها الجيش بإخفاقات 7 أكتوبر في ما عرف بـ"تحقيق التحقيقات".

وقرر كاتس أن تُفحص استنتاجات لجنة ترجمان من جديد عبر مراقب الأجهزة الأمن، ما أبقى عدّة مناصب عليا شاغرة في هيئة الأركان، بينها: قائد سلاح الجو، وقائد سلاح البحرية، ومنصب الملحق العسكري في واشنطن.

وبحسب القناة، فإن جوهر الخلاف يتمثّل في منصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة؛ حيث يرغب زامير بتعيين العميد تال بوليتس، الذي شغل منصب نائب قائد سلاح البحرية، بينما يصرّ كاتس على تعيين سكرتيره العسكري غاي مركيزانو.