تقرير: إسرائيل تهدد بتوسيع هجماتها في لبنان وواشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله

أرادت تل أبيب تحديد موعد نهائي للحكومة اللبنانية، لكنها تنتظر قرار واشنطن، علمًا أنه من المقرر أن تزور مبعوثة ترامب إلى لبنان مورغان أورتاغوس، إسرائيل ثم بيروت خلال الأسبوع الوشيك.

تهدد إسرائيل بتوسيع نطاق هجماتها في لبنان إذا لم يتحرك الجيش "بشكل فعال" لنزع سلاح حزب الله، وقد نقلت ذلك إلى الحكومة اللبنانية بواسطة واشنطن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وهددت إسرائيل بـ"تكثيف نطاق الهجمات في لبنان إذا لم يعمل الجيش اللبناني بشكل فعال ضد حزب الله، على أن تطال مناطق امتنعت حتى الآن عن مهاجمتها بناء على طلب إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب".

وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن تل أبيب أرادت تحديد موعد نهائي للحكومة اللبنانية، لكنها تنتظر قرار واشنطن، علمًا أنه من المقرر أن تزور مبعوثة ترامب إلى لبنان مورغان أورتاغوس، إسرائيل ثم بيروت خلال الأسبوع الوشيك.

وعقدت أول من أمس الخميس جلسة لقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بخصوص لبنان، طرح خلالها زيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى بيروت غدا، وناقشت تنسيق العمليات العسكرية من أجل تجنب المساس بالزيارة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة حول العالم.

ويأتي التهديد الإسرائيلي والضغط الأميركي على لبنان إثر سلوك الجيش اللبناني وتوثيقات غير مسبوقة أظهرت إدخاله لصحافيين إلى أنفاق حزب الله في الجنوب لعرض مساعيه ضد حزب الله.

ونقلت "كان 11" عن مصدر مطلع على التفاصيل، قوله إن "النفق المجهز الذي عرضه الجيش اللبناني للصحافيين المحليين تم اكتشافه في الأشهر الأخيرة، ويقدر أنه اكتشف مع بداية تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان التي تمت المصادقة عليها في سبتمبر (أيلول)".

وتجنب الجيش اللبناني خلال الأشهر الماضية عرض مثل هذه النتائج للجمهور بسبب الحساسية الداخلية، وقد جاء هذا التحرك الإعلامي الاستثنائي لتقليل الضغوط في الساحة الدولية ومن جانب الولايات المتحدة؛ بحسب "كان 11".

وأشارت إلى أن التوقيت ليس صدفة، فإلى جانب التهديدات الخارجية، لم يتبق لبيروت سوى أسابيع قليلة قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة اللبنانية لنزع السلاح جنوب نهر الليطاني.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية مساء السبت، بأن الجيش عرض أمام المستوى السياسي خطة لتكثيف هجماته على لبنان ضد حزب الله، وذلك خلال جلسة خاصة عقدت لدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبمشاركة عدد من الوزراء رفيعي المستوى.

وتشير تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن حزب الله لن يرد قريبا على اغتيال رئيس أركانه هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع الأسبوع.

وهدد أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، في خطاب له مساء الجمعة بالرد على اغتيال الطبطبائي، حيث قال إن "ما حصل هو اعتداء سافر وجريمة موصوفة، ومن حقنا الرد، وسنحدد نحن التوقيت المناسب لذلك".