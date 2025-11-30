الائتلاف يسرع المداولات حول مشروع قانون تجنيد الحريديين

خمسة أعضاء كنيست، بينهم ثلاثة من الليكود واثنان حريديان، عبروا عن معارضتهم لمشروع القانون كونه متساهلا حيال تجنيد الحريديين أو متشددا حيال ذلك، والأحزاب الحريدية تعلن أنه في حال سن القانون فإن أعضاءها في الكنيست سيعودون للائتلاف

تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست غدا، الإثنين، وبعد غد ثلاثة اجتماعات للتداول في مشروع قانون التجنيد الذي يمنح تسهيلات للحريديين في الخدمة العسكرية، الذي عممه رئيس اللجنة، بوعاز بيسموت، يوم الخميس، إثر الاتفاق مع مندوبي حزب شاس على صيغته.

وبموجب مشروع القانون الحالي، فإن سيتم إلغاء جميع أوامر التجنيد إلى أرسِلت إلى حريديين منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق، في العام 2023، وستفرض عقوبات على الذين رفضوا الامتثال في الخدمة العسكرية حتى سن 26 عاما، والسماح للحريديين بالتطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلا من الخدمة العسكرية، وذلك بنسبة تصل إلى 10% من عدد المجندين الحريديين المطلوب سنويا. وستفرض عقوبات في حال عدم تجند 75% من العدد المطلوب من الحريديين، ما يجعل نسبة الحريديين المجندين منخفضا.

وتقاطع الأحزاب الحريدية التصويت في الكنيست على مشاريع قوانين حكومية منذ أشهر وبعد انسحابها من الحكومة، بسبب عدم سن مشروع القانون، لكن مسؤولين في حزب "ديغل هتوراة" الحريدي والأكثر تشددا حيال إعفاء الحريديين من التجنيد، أعلنوا أن حزبهم سيستأنف التصويت على مشاريع القوانين هذه فقط بعد سن قانون التجنيد بشكل نهائي.

ويتوقع أن تكون هناك معارضة لمشروع القانون من جانب أعضاء كنيست من حزب الليكود، هم رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست شارين هَسكيل، وعضو الكنيست دان إيلوز، الذين أعلنوا عن معارضتهم لمشروع القانون الجديد. لكن ليس واضحا كيف سيصوتون لدى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس الماضي، أن حزبه سيدرس مشروع القانون، بينما تشير التقديرات في الائتلاف أنه سيؤيد مشروع القانون، لكن هناك معارضة له في صفوف هذا الحزب.

ورغم مطالبة الزعيمان الروحيان لحزب "ديغل هتوراة"، الحاخامان دوف لاندو وموشيه هيلل هيرش، من أعضاء الكنيست من الحزب أن يدفعوا سن مشروع القانون الذي قدمه بيسموت، لكنهما يحاولان إدخال تسهيلات أخرى إلى صيغته.

ويتوقع أن يؤيد مشروع القانون عضوا الكنيست مئير بروش ويسرائيل آيخلر، من حزب "أغودات يسرائيل" الذي يشكل مع "ديغل هتوراة" كتلة "يهدوت هتوراة"، لكن عضوي كنيست آخرين من "أغودات يسرائيل"، وهما يتسحاق غولدكنوبف ويعقوب تيسلر، ألا يصوتان على مشروع القانون بسبب معارضتها المبدئية لتحديد عدد الحرديين المرشحين للتجنيد وفرض عقوبات على من لا ينفذ القانون.