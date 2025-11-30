الاحتلال يعلن اعتقال خلية في برطعة بزعم الإعداد لهجوم فوري

الاحتلال يعلن اعتقال خمسة فلسطينيين خلال عملية ليلية في برطعة، مدّعيًا أنهم كانوا يخططون لهجوم "فوري"، ضمن عملية "خمسة أحجار" التي يواصل تنفيذها شمالي الضفة.

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال خمسة فلسطينيين خلال عملية عسكرية نفّذتها قوات خاصة في بلدة برطعة، مدّعية أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال وقت قريب تستهدف قوات الاحتلال.

جاء ذلك في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، والذي قال إن قوة من وحدة "يمّام" الخاصة، وبإسناد "قوات من لواء منشيه وبتوجيه من الشاباك"، نفّذت عملية، الليلة الماضية في برطعة.

وذكر البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت "خلية مكوّنة من خمسة شبان". وادّعى أن أفراد الخلية "كانوا يعتزمون التخطيط لعملية في المدى الزمني الفوري"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو المرحلة التي كانت وصلت إليها.

وأضاف الاحتلال أن العملية نُفّذت في إطار ما يصفه بـ"العمليات الاستباقية" شمالي الضفة الغربية، ولا سيما في منطقة جنين وطوباس، ضمن عملية يسميها الجيش "خمسة أحجار"، التي يواصل تنفيذها بزعم "إحباط" المقاومة.

جاء ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأحد، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اعتقال 13 فلسطينيا على الأقل، واحتجاز آخرين والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم.

وفي سلفيت، احتجزت قوات إسرائيلية 10 فلسطينيين في بلدة الزاوية وأخضعتهم للتحقيق قبل الإفراج عنهم. كما احتجز الاحتلال 12 فلسطينيا في قرية قراوة بني حسان، وحقق معهم ميدانيا قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال شابًا من قرية تلّ جنوب غرب المدينة، و3 آخرين من قرية صرة المجاورة، فيما "داهمت قوات إسرائيلية مخيم بلاطة شرقي نابلس، ومزق الجنود صور الشهداء"، حسب ما ذكرت مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة القديمة في نابلس، وداهمت حارة الياسمينة واعتقلت شابا فلسطينيا ونقلته إلى جهة غير معلومة. وذكرت المصادر أن تلك القوات أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط البلدة القديمة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنوبي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق مصادر محلية. كما اعتقل الجيش 3 شبان من بلدة سعير شرق الخليل، بعد دهم منازلهم بالبلدة، بحسب تلك المصادر.

يأتي ذلك ضمن تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألف آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.