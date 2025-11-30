بأوّل زيارة خارجية له: رئيس الشاباك يبحث في القاهرة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ (واينت)، أن رئيس الشاباك، قد زار القاهرة، والتقى مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد؛ "كان 11": بحثا اتفاق وقف النار في غزة، واتصالات المرحلة الثانية.

زار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ (الشاباك)، دافيد زيني، القاهرة، الأحد، في أوّل زيارة خارجية له، بزيارة بحثت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد. وأفادت بأن الزيارة للعاصمة المصرية، أُجريت في اليوم ذاته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ (واينت)، أن رئيس الشاباك، قد زار القاهرة، والتقى مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد.

وأضافت أن "الطرفين ناقشا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

كما أكّدت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11") الأمر ذاته، مشيرة إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، تُعد هذه أول زيارة خارجية لزيني منذ توليّه منصبه".

وبحسب تقرير هيئة البثّ، فقد "تناول الاجتماع ملفّ غزة، واتصالات المرحلة الثانية من الاتفاق"، وذلك نقلا عن مصدر مطّلع لم تسمّه.

ورفض جهاز الشاباك التعقيب لهيئة البثّ على فحوى التقرير، مشيرا إلى أنه "لن يتطرّق إلى جدول أعمال رئيس الجهاز".

وكان زيني قد استقبل رشاد خلال زيارته لإسرائيل في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث الأسرى، وتدعي أنه لا يزال في غزة رفات أسيرين، بينما تقول حركة حماس إنها سلمت كل الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات جميع الأسرى القتلى الـ28.

وفي 10تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيّز التنفيذ، منهيا الحرب الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد، ونحو 171 ألف مصاب.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الوسطاء بإلزام تل أبيب على تنفيذها.