موسم قطف الزيتون يشهد ارتفاعا في أوامر إغلاق الضفة والقيود على الناشطين

في حالات عدة، طرد ناشطون أجانب، بما في ذلك 32 ناشطا مرتبطين بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي"، إضافة إلى ناشطين يهود أميركيين، بعد وصولهم إلى بورين للمشاركة في الحصاد، بدعوى "إخلال بالنظام" أو خرق الأوامر العسكرية.

شهد موسم قطف الزيتون هذا العام في الضفة الغربية المحتلة زيادة ملحوظة في أوامر الإغلاق للكثير من المناطق وتقييد الحركة بحسب الأوامر الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، والتي حدت من وصول الناشطين الإسرائيليين والأجانب إلى القرى الفلسطينية للمساعدة في قطف الزيتون.

وأفاد ناشطون بأن الجيش الإسرائيلي أصدر ما لا يقل عن 22 أمرا خلال الفترة من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر إلى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شملت عشر حالات في قرية بورين بنابلس، حيث تم منع مرور المزارعين الفلسطينيين وفرض قيود صارمة على النشاطات الزراعية.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، الأحد، بأن هذه الأوامر تستهدف، بحسب الناشطين، الحد من مشاركة المنظمات الحقوقية في مساعدة المزارعين الفلسطينيين، بينما يسمح أمر تقييد الحركة بمرور بعض المركبات بعد تفتيش دقيق عند نقاط التفتيش، وغالبا دون توضيح مسبق للوجهة أو طبيعة النشاط.

وقد أشار ضابط بالشرطة الإسرائيلية لناشطة إلى أن الهدف المعلن من هذه الأوامر هو "منع الفوضى" أو "تفادي انفجار الوضع"، بينما يؤكد الناشطون أن الجيش على علم مسبق بكافة الأنشطة ويبدو أن هناك تنسيقا داخليا يسمح بتطبيق الأوامر بسرعة.

ويؤكد ناشطون أن بعضهم لم يكن على علم بالوجهة، بينما كان المنظمون فقط يعرفون بها، ما يعكس درجة عالية من التحكم العسكري في الوصول إلى المناطق الزراعية.

منذ اندلاع الحرب على غزة، توقف الجيش الإسرائيلي عن الاستجابة لطلبات التنسيق المقدمة من الناشطين.

وصرح المدير العام لمنظمة "كول ربيني لحقوق الإنسان"، آفي دابوش، بأن موسم الحصاد الحالي شهد ذروة سلبية وخطيرة في استخدام أوامر التفتيش لمنعهم من الوصول إلى الحقول ومساعدة المزارعين الذين يتعرضون لهجمات.

وأضاف دابوش أن الناشطين لاحظوا تعاونا وثيقا بين سلطات جيش الاحتلال والقيادات الاستيطانية، ما أدى إلى إصدار أوامر تفتيش سريعة ومسبقة لوقف أنشطتهم.

وأوضح أن المنظمة بذلت جهودا كبيرة للتواصل مع الجيش والشرطة والتنسيق قدر الإمكان، بما في ذلك إرسال ثماني رسائل إلى رئيس الأركان، قائد القيادة، المفوض العام للشرطة، قائد المنطقة العسكرية، وعدد من المسؤولين العسكريين والشرطيين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وتعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية أن استخدام أوامر إغلاق المناطق الزراعية الفلسطينية بشكل متكرر غير متناسب، إذ سبق أن حكمت في 2006 بأن هذه الأوامر قد تعطي رسالة مضللة بالاستسلام والعجز أمام العنف الاستيطاني، بدلا من حماية السكان الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية مجددا قريبا في قضية أوامر إغلاق المناطق الفلسطينية، وذلك في إطار التماس قدمته المحامية ميخال بوميرانتز والمحاميان ريهام نصرة وألون سابير عام 2023.

ويؤكد الالتماس أن إعلان المناطق المغلقة أصبح وسيلة غير مناسبة للتعامل مع عنف المستوطنين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الأوامر بشكل تلقائي بحجة حماية أمن السكان الفلسطينيين، بدلًا من تطبيق القانون على المعتدين.

وعقب إصدار موجة جديدة من أوامر الإغلاق، وافقت المحكمة على طلب الملتمسين بإضافة 16 قضية إضافية إلى الالتماس، وحددت موعدا نهائيًا للرد من قبل الجيش بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر، مما يزيد من الضغط على السلطات العسكرية لمراجعة سياستها بشأن فرض القيود على الأراضي الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القائد العسكري هو من يقرر إغلاق المناطق وفق الحاجة والتقييم العملياتي، مشيرا إلى أن الشرطة تساهم في تنفيذ هذه الأوامر.

وتأتي هذه التطورات في ظل زيادة التوترات خلال موسم قطف الزيتون بسبب الاعتداءات الإرهابية لعصابات المستوطنين، وسط استمرار الجدل حول التوازن بين حماية السكان الفلسطينيين وحق الناشطين في المساعدة الزراعية وقطف الزيتون.