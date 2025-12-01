العليا تلغي مداولاتها حول إقالة المستشارة القضائية بسبب غياب ممثل الحكومة

رئيس المحكمة العليا قرر إلغاء الجلسة العلنية بشأن إقالة المستشارة القضائية بعد غياب ممثّل الحكومة، في خطوة تعكس احتدام المواجهة بين الجهازين القضائي والتنفيذي. القضية تأتي فيما تجمّد المحكمة قرار الإقالة وسط تشكيك في شرعيته.

ألغى رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عميت، اليوم الإثنين، المداولات العلنية التي كانت مقرّرة للنظر في التماس ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد تخلّف ممثّل الحكومة عن الحضور.

وجاء القرار وسط تصاعد الجدل السياسي والقضائي حول شرعية الإقالة، التي كانت المحكمة قد جمّدتها بأمر احترازي، معتبرة أنها قد تشكّل تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد تبنّت توصية لجنة وزارية يترأسها وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، شكّلتها للنظر في إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، التي رفضت التعاون مع اللجنة وامتنعت عن حضور جلسات الاستماع التي دُعيت إليها.

وبعد أن بدأت الجلسة وفي ظل غياب ممثلي الحكومة بالكامل، قرر رئيس المحكمة، عميت، إعلان إلغائها، قائلا إنّه "من دون تمثيل حكومي لا نرى جدوى من عقد جلسة من طرف واحد أمام أبواب موصدة".

وقال عميت إنّه "نظرًا لتوافق موقف المستشارة القضائية (التي تؤكد عدم شرعية قرار إقالتها) مع موقف مقدّمي الالتماسات، لا نرى أي جدوى من عقد الجلسة في ظل غياب ممثّل الحكومة".

وأضاف أن المحكمة ستبتّ في القضية استنادًا إلى المواد المقدّمة، وطلبات الملتمسين، وموقف المستشارة القضائية، إضافة إلى ردّ الحكومة المكتوب.

وزراء في الحكومة يهاجمون المحكمة: مسرح سياسي

وشن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، هجوما على المحكمة العليا على خلفية إلغاء الجلسة، معتبرين أنّ المحكمة تدير "عملية محسومة مسبقًا" و"تحوّلت إلى مسرح سياسي".

وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، في بيان مشترك مع الوزير شيكلي، إنّ "القاضي عمّيت قال الأسبوع الماضي إنّ المحكمة ليست مسرحًا. لقد كان محقًا. ولذلك فإن الحكومة لم تشارك في هذا العرض العبثي".

وأضافا أنّ "الحكومة لا تستطيع المشاركة في مسار حُسمت نتيجته مسبقًا، وهو تحويل الحكومة إلى الجهة الوحيدة في إسرائيل التي يُفرض عليها من سيكون مستشارها القضائي".

وزعم الوزيران أنّ المستشارة القضائية "التي تمت إقالتها،تستمر في العمل في حالة تعارض مصالح، بهدف منع سير إحدى أهمّ التحقيقات في تاريخ الدولة بشكل سليم".

ومن جانبه، هاجم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيسَ المحكمة العليا بشدة، قائلًا إنه "سيُذكَر إلى الأبد كشخص معادٍ للديمقراطية وعديم المسؤولية، دمّر المحكمة العليا وحوّلها، بسلوكه المهووس، إلى سيرك سياسي محرج يعمل بشكل منفصل عن الواقع، ولا يحظى بثقة غالبية الشعب".

في آب/ أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا جمّد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية مؤكدة أن الخطوة لن تدخل حيّز التنفيذ قبل صدور قرار قضائي نهائي.

وجاء القرار فيما كانت الحكومة تستعد للإعلان عن بديل أو قائم بالأعمال، وهو ما منعه الأمر الاحترازي بشكل واضح. وأكّد القاضي نوعم سولبرغ في قراره أنّ صلاحيات المستشارة ستبقى قائمة بالكامل دون أي تغيير.

وشدد على أن العلاقة المهنية بينها وبين الحكومة والمستوى الادعائي ستبقى وفق المعايير المعمول بها. وشدّد على أن أي خطوة حكومية تمسّ بوضعها أو تستند إلى افتراض إقالتها تُعدّ بلا أساس قانوني.

وتطرّق قرار العليا حينها إلى توجيهات وزير الاتصالات، شلومو كرعي، لموظفي وزارته بتجاهل مشورة المستشارة باعتبارها "مقالة"، وهو ما وصفه سولبرغ بأنه "سلوك خطير" يشكّل تجاهلًا صريحًا لقرارات المحكمة. وأكد أن الجميع، بمن فيهم الوزراء، ملزمون باحترام أحكام القضاء.

وفي السياق ذاته، حدّدت المحكمة العليا جلسة موسّعة لتسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة، عميت، للنظر في الالتماسات ضد قرار الحكومة، وسط تقديرات داخل الجهاز القضائي بأن المحكمة ستقبل الالتماسات أو أن الحكومة ستتراجع تحت الضغط القضائي.

وشكّل الأمر الاحترازي آنذاك إشارة مبكرة إلى تشكيك المحكمة في الأساس القانوني لقرار الحكومة، رغم أنها كانت قد امتنعت سابقًا عن النظر في الالتماسات ضد إعلان الحكومة بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية، معتبرة في حينه أن القرار لم يُتّخذ رسميًا بعد، وبالتالي لا موجب للتدخل القضائي.