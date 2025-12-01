ترامب يهاتف نتنياهو ويدعوه إلى "لقاء قريب" في البيت الأبيض

أولى محادثة بين ترامب ونتنياهو منذ تقديم طلب العفو، المعلن منها يشير إلى أنها تناولت غزّة ومسار التطبيع، وتنتهي بدعوة من الرئيس الأميركي لاجتماع قريب في البيت الأبيض.

أجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيسُ الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، محادثةً هاتفية هي الأولى بينهما عقب تقديم نتنياهو طلب العفو عنه الذي يحظى بدعم مباشر من الرئيس الأميركي.

وأفادت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان، بأن رئيس الحكومة، نتنياهو، "أجرى قبل وقت قصير محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب، تناولت قضايا متعلقة بغزّة ومسار التطبيع".

وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو وترامب "شدّدا" خلال المكالمة على ما وصفته بـ"أهمية والتزام الجانبين بتجريد حركة حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة"، مضيفة أنهما "بحثا توسيع اتفاقات السلام".

وأعلنت تل أبيب أن ترامب دعا نتنياهو إلى "لقاء قريب في البيت الأبيض"، فيما ستكون الزيارة المرتقبة الخامسة لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن نتنياهو وترامب بحثا، خلال مكالمتهما الهاتفية، ملف طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، مشيرة إلى أن القضية طُرحت في جميع المحادثات بينهما خلال الفترة الماضية.

ووفق المصادر ذاتها، عبّر ترامب خلال المكالمة عن دعمه الكامل للخطوة، مذكّرًا بموقفه المعلن في خطابه أمام الكنيست، و"بارك لنتنياهو على تقديم الطلب وعرض مساعدته".

وأضافت التقارير أن مكتب رئيس الحكومة يقدّر أن نتنياهو سيغادر إلى واشنطن خلال الشهر الحالي، "وإن كان ليس من المتوقع أن تتم الزيارة خلال الأسبوع المقبل".

وفي طلب العفو الذي قدمه للرئيس الإسرائيلي، يسرائيل هرتسوغ، كتب نتنياهو "يمثل أمام أعيني توجهات الرئيس ترامب المتكررة لرئيس الدولة. لقد دعا الرئيس ترامب إلى إنهاء المحاكمة فورا، كي أتمكن سوية معه بشكل أكبر من دفع مصالح حيوية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة، في نافذة الفرص التي ثمة شك إذا كانت ستتكرر".

وجاءت المكالمة في أعقاب تصريحات صدرت عن ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تورث سوشيال)، حث من خلالها تل أبيب على "الحفاظ على حوار قوي وصادق مع سورية"، محذّرًا من أي خطوة قد "تُعيق تطوّر سورية إلى دولة مزدهرة"، وذلك في ظل العمليات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة على سورية.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب المجزرة الإسرائيلية في بلدة بيت جن بريف دمشق، يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 13 مدنيًا وإصابة العشرات، والهجمات العدوانية الإسرائيلية المتواصلة على سورية.

وفي هذا السياق، أفاد المراسل السياسي لموقع "أكسيوس" الأميركي والقناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة ترامب ترى أنّ سلوك إسرائيل في سورية يضرّ بجهودها لدفع اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.