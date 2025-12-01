تل أبيب تسلّم ألمانيا الدفعة الأولى من منظومة "حيتس 3"

وفد أمني إسرائيلي رفيع يغادر إلى برلين للمشاركة في حفل تسليم أول شحنة من منظومة "حيتس 3" لسلاح الجو الألماني، ضمن صفقة وُقّعت قبل عامين وتصفها تل أبيب بأنها الأضخم في تاريخ صادراتها العسكرية.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن وفدًا رسميًا برئاسة المدير العام للوزارة، أمير برعام، غادر تل أبيب متجهًا إلى ألمانيا للمشاركة في حفل تسليم الشحنة الأولى من منظومة الدفاع الجوي "حيتس 3" إلى سلاح الجو الألماني.

ويأتي ذلك ضمن الصفقة التي وُقِّعت قبل نحو عامين وتصفها إسرائيل بأنها "أكبر صفقة صادرات أمنية" في تاريخها، في صفقة تتجاوز قيمتها 14 مليار شيكل.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، إنّ الوفد الذي يترأسه برعام "غادر إلى ألمانيا للمشاركة في حفل تسليم القدرة العملياتية الأولى لمنظومة ‘حيتس 3‘ التي تنتجها الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى سلاح الجو الألماني".

وأضاف البيان أن هذه هي "أول منظومة عملياتية تُسلَّم في إطار الصفقة التي أُبرمت مع الحكومة الألمانية قبل نحو عامين، وتُعدّ أكبر صفقة صادرات أمنية في تاريخ دولة إسرائيل".

وبحسب البيان، يرافق برعام في زيارته "رئيس مديرية البحث والتطوير، داني غولد، والرئيس التنفيذي للصناعات الجوية الإسرائيلية، بوعاز ليفي، ومسؤولين آخرين في وزارة الأمن.

وأشار بيان الوزارة إلى أن منظومة "حيتس 3" تُطوَّر وتُنتَج بالتعاون مع "وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية (MDA)"، مضيفًا أن "الصناعات الجوية الإسرائيلية هي المقاول الرئيسي لتطوير منظومة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ الاعتراض ورادار الكشف".

وذكر البيان أن شركة "إلبيت سيستمز" تتولى "تطوير نظام القيادة والسيطرة"، بينما تعدّ شركتا "تومر" الحكومية لأنظمة الدفع الصاروخي و"رافائيل" من "المقاولين الثانويين الرئيسيين" في تطوير وإنتاج صاروخ الاعتراض "حيتس 3".

وتُعدّ منظومة "حيتس 3" من الطبقة العليا في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وهي مخصّصة لاعتراض الصواريخ الباليستية في مرحلة طيرانها خارج الغلاف الجوي.

وتشكل جزءًا من البنية الدفاعية متعددة الطبقات التي تشمل "القبة الحديدية" للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، و"مقلاع داود" للصواريخ المتوسطة والطائرات المسيّرة، إضافة إلى "حيتس 2 و3" لاعتراض الصواريخ الباليستية في مراحلها النهائية.