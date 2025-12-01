زامير يروّج لـ"خمسة أحجار" والاحتلال يواصل عدوانه شمالي الضفة

في جولة ميدانية وسط عملية "خمسة أحجار"، زعم رئيس أركان الاحتلال أن جيشه "يحبط الإرهاب" و"يعزّز حماية المستوطنات"، بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها في طوباس وقباطية وتفرض حظر تجوّل، بالتوازي مع توسيع اعتداءات المستوطنين في الخليل.

ادّعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة ميدانية شماليّ الضفة الغربية أن جيش الاحتلال "يعمل بشكل متواصل لإحباط الإرهاب وبُناه التحتية"، مضيفًا أنه سيعزّز "الأمن والدفاع عن المستوطنات في الضفة".

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على وقع عدوانه المتصاعد شمالي الضفة الغربية المحتلة في إطار العملية التي أطلقها قبل أيام وأطلق عليها اسم "خمسة أحجار".

وشدد زامير على أن الجيش "لن يسمح بنمو أي تهديد وسيسعى لإحباطه مسبقًا عبر عمليات هجومية استباقية يبادر إليها"، وذلك بالتوازي مع إعلان قوات الاحتلال، مساء اليوم، حظر التجول في بلدة قباطية جنوب جنين.

وبحسب البيان، رافق زامير في جولته الميدانية لتقييم الوضع في منطقة طمون وطوباس، قائد قيادة المنطقة الوسطى، آفي بلوط، وقائد فرقة الضفة الغربية، كوبي هيلر، وقائد حرس الحدود في الضفة، نيسو غويتا، وضباط آخرين.

وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، عُرض على رئيس الأركان التحقيق الأولي لعملية وحدة ‘يمام’ الخاصة لاعتقال مطلوبين، والتي جرى خلالها إطلاق نار قُتل فيه اثنان من المسلحين"، في إشارة إلى الإعدام الميداني الذي نفذته قوات الاحتلال من مسافة صفر بحق فلسطينيين بعد تسليم نفسيهما في جنين.

وقال زامير، بحسب البيان، "قيادة المنطقة الوسطى تقود خلال العامين الأخيرين حملة قوية وهجومية ضد الإرهاب في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة) ومنطقة الأغوار".

وتابع "خرجنا إلى عملية ‘خمسة حجارة’ شماليّ السامرة في أعقاب محاولات إقامة تنظيم مسلح في المنطقة، ورصد عدد من المطلوبين الذين فرّوا إليها".

وتابع "نحن نعمل بشكل متواصل لإحباط الإرهاب وبُناه التحتية؛ وسنعزّز الحماية والأمن للمستوطنات في يهودا والسامرة. لن نسمح لتهديد الإرهاب بالنمو وسنعمل على إحباطه مسبقًا عبر نشاط هجومي مبادر".

وفي ما يتعلق بتحقيق الاحتلال مع نفسه في جريمة الإعدام الميداني الموثقة، أضاف زامير أن "الحديث يدور عن أحداث تستدعي فحصًا عميقًا"، مشيرا إلى تعليمات صدرت عنه "لاستكمال التحقيق العملياتي فور انتهاء التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي المتصاعد والمتواصل منذ أيام على محافظة طوباس، شمالي الضفة. وأكدت مصادر محلية استمرار اقتحام الاحتلال قباطية، لافتة إلى اندلاع مواجهات ومداهمة منازل وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.

وتغلق قوات الاحتلال، منذ فجر الإثنين، مداخل مدينة طوباس بالسواتر الترابية وتداهم منازل المواطنين وتحوّل منازل إلى ثكنات عسكرية، فيما تشهد بلدة عقابا، شمال طوباس، عمليات اقتحام مماثلة وتحويل منازل إلى نقاط عسكرية.

وفي تطور آخر جنوب الضفة، انطلقت مجموعات من المستوطنين من مستوطنة "سوسيا" وقامت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة خلة الحمص جنوب شرق يطا في الخليل، ما أدى إلى إتلاف نحو 500 شجرة عنب و350 شجرة زيتون، إضافة إلى تخريب غرف زراعية وقطع السياج المحيط بما يزيد على عشرة دونمات.