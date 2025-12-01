هرتسوغ: سأدرس العفو عن نتنياهو وفقا لمصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي

القضاة يوافقون على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا، بادعاء "جدول زمني سياسي – أمني"، ونتنياهو يهاجم المدعية خلال جلسة محاكمته اليوم: "عليك أن تخجلي، وهذا سخيف كم كذبتم طوال الوقت في هذه المحاكمة"

مظاهرة في تل أبيب، أمس، ضد إصدار عفو عن نتنياهو (Getty Images)

تطرق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، إلى طلب العفو الذي قدمه إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقال إنه "واضح لي أن هذه قضية تزلزل أشخاصا كثيرين في البلاد وتثير نقاشا. وقد أوضحت وقلت إنه سيُعنى بها بأصح وأدق شكل. وسأدرس مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط لا غير".

وأضاف هرتسوغ أن "أمرا واحدا واضحا لي، وهو أن خطابا عنيفا لا يؤثر عليّ، على العكس، خطاب يحترم سيثير نقاشا بكل تأكيد. وأدعو الجمهور الإسرائيلي إلى الموقع الإلكتروني لديوان الرئيس، بيت الشعب، والتعبير عن رأيه والتطرق للموضوع".

وذكرت مصادر في ديوان الرئيس الإسرائيلي، أمس، أن طلب العفو الذي قدمه نتنياهو "غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة"، وبعد أن يتلقى هرتسوغ جميع وجهات النظر القانونية "سيدرسها بمسؤولية وبشكل عميق"، وفق بيان صادر عن ديوان الرئيس.

وشمل طلب نتنياهو بإصدار عفو عنه وثيقتين، الأولى عبارة عن رسالة موقعة من محاميه، ورسالة وقع عليها نتنياهو، وجاء فيها أنه "أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقا من إدراك تبعات كافة الأحداث. ولذلك، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة، أعتقد أن المصلحة العامة تستدعي أمرا آخر".

وأضاف نتنياهو، الذي امتنع عن تحمل مسؤولية شخصية عن المخالفات الواردة في لوائح الاتهام ضده، أنه "ملتزم بفعل أي شيء من أجل لأم الانقسامات، وتحقيق وحدة في الشعب وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، وهكذا أتوقع أن يفعل جميع رؤساء أذرع الدولة".

وتابع نتنياهو أن "منح العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالعمل على لأم الانقسامات، وكذلك العمل في قضايا أخرى، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام. وهذه قضايا هو ممنوع من التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية بشأنه".

واستطرد نتنياهو أنه "ترددت كثيرا بهذا الخصوص. لكن ما حدث في الفترة الأخيرة حسم الأمر. وبسبب قرار نابع من هيئة القضاة التي تنظر في الملف، أنا مطالب بأن أدلي بشهادة ثلاث مرات في الأسبوع. وهذا طلب مستحيل لم يطالب به أي مواطن آخر في إسرائيل".

ووافق القضاة، اليوم، على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة غدا، الثلاثاء، بادعاء "جدول زمني سياسي – أمني"، ووافقت النيابة العامة على الطلب بشرط النيابة العامة على الطلب شريطة تمديد جلسة المحاكمة بعد غد، الأربعاء، وقرر القضاة تمديدها لساعة واحدة.

وهاجم نتنياهو هي جلسة محاكمته، اليوم، المدعية يهوديت تيروش، بعد أن قدمت للحكمة مقابلة معه في موقع "واللا" الإلكتروني في فترة الانتخابات الماضية، رغم أن نتنياهو ادعى في شهادته أنه لم يجر مقابلات مع "واللا" في تلك الفترة.

وقال نتنياهو للمدعية إن "عليك أن تخجلي، وهذا سخيف كم كذبتم طوال الوقت في هذه المحاكمة وأنت لا ترين سنامك وسنام جهازك. ونظرت إلى واللا دائما على أنه موقع معاد، ورفضت مرارا طلبهم بإجراء مقابلة".